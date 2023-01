Sneker Jacob Reen: als tiende over de finish van de Elfstedentocht van 1963

Het is 18 januari 1963. In een ijzingwekkende temperatuur van bijna -18 staan de 25-jarige Jacob (‘Jacky’) Reen uit Sneek en zijn twee vrienden in Leeuwarden klaar voor een flinke uitdaging. Op de koudste dag uit de Nederlandse geschiedenis starten ze in het ijzige donker aan de Elfstedentocht.

Van de 9.300 toerschaatsers halen slechts 69 de finish

Op die ochtend vertrekken bijna tienduizend schaatsers om de Elfstedentocht te verrijden. Ondanks de slechte weersvoorspellingen staan er drieduizend meer schaatsers op het ijs dan de tocht ervoor, in 1956. Onderweg wachten stuifsneeuw, sneeuwduinen, een ijzige oostenwind, scheurend en hobbelend ijs. Bij de EHBO-posten kunnen ze de drukte al snel bijna niet meer aan door schaatsers met snijwonden van valpartijen, bevroren ogen, oren, tenen of andere ledematen. Van de bijna 9.300 toerschaatsers houden er aan het eind van de dag 69 het Elfstedenkruisje in handen.

Eén van de 69 finishers

Jacob Reen, tegenwoordig 85 jaar oud en woonachtig in woonzorgcentrum Nij Stapert in Wommels, is één van die 69 schaatsers. Hij kwam als tiende toerschaatser over de finish bij de Groote Wielen. Zijn vrienden volgden als elfde en dertiende. Op de achterkant van zijn Elfstedenkruisje staat het nog duidelijk: 18-1-1963. Aan de wand van zijn appartement hangt een foto: Jacob met zijn vrienden, Joop Abma en Piet Jasper, op het ijs.

Lees het interview verder op https://www.patyna.nl/nieuws/nij-stapert-bewoner-jacob-reen-als-tiende-over-de-finish-van-de-elfstedentocht-van-1963