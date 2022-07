Sneker ijsbaan in de zomer: drukker bevolkt dan winterdag

SNEEK- Op de IJsbaan Dicky van der Werf is het ‘s zomers veel drukker dan in de winter! Huh, dat kan toch niet? Toch is het echt waar. Op een mooie schaatsdag zwieren honderden sportieve jongens, meisjes en volwassenen over de baan, maar zij vallen in aantal in het niet bij de duizenden nijvere dametjes die hier nu aan de Leeuwarderweg ronddarren….