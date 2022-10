Sneker ICT-dienstverleners bundelen krachten

Sneek- Office IT uit Sneek acquireert samen met investeringsmaatschappij Riverdam ICT-dienstverlener Elcom Automatisering en gaat de twee bedrijven samenvoegen. Het verenigen van de Sneeker bedrijven gaat helpen om de lokale marktpositie verder te verstevigen, groei van het bedrijf in Noord-Nederland verder te versnellen en klanten nog beter te ondersteunen bij de toenemende vraag naar online werkplekbeheer. De beide bedrijven gaan na de samenvoeging verder onder de naam Office IT.

De IT-branche behoort tot de snelst groeiende sectoren in Nederland. Mede door COVID-19 zijn we veel meer thuis gaan werken en zien we een versnelling in de digitalisering van bedrijfsprocessen. De vraag naar online werkplekbeheer blijft daardoor nog steeds toenemen.

De online cloud-oplossingen van Office IT uit Sneek zorgen ervoor dat werknemers overal veilig en onbezorgd kunnen werken. Door de samenvoeging van Office IT en Elcom Automatisering uit Sneek kunnen beide bedrijven samen sneller groeien, de organisatie verder professionaliseren en nog meer midden- en klein bedrijven in Noord-Nederland beter van dienst zijn met online werkplekbeheer, VoIP, cloud-diensten en ICT-beheer.

“Naast autonome groei zijn we actief op zoek naar overnamekandidaten in de regio Noord-Nederland om de marktpositie van Office IT verder te verstevigen en onze dienstverlening uit te breiden”, zegt Nick Betgem, directeur van Office IT.

Jacob Elgersma, oprichter van Elcom Automatisering, heeft veel vertrouwen in de Friese krachtenbundeling: ”Office IT is klaar voor deze groei en met de mensen van Elcom Automatisering krijgt Office IT nog meer expertise in huis, waardoor het fundament verder wordt versterkt. Samen staan we sterker en kunnen we klanten nog beter bedienen”, aldus Elgersma die na de transactie bij Office IT werkzaam blijft.

"De Nederlandse IT-markt is de derde ‘Mainport’ van Nederland en wij voorzien de komende jaren een verdere groeiversnelling door de verdere digitale transformatie als onderliggende driver. Deze investering is onze vierde stap in onze ambitie om zowel autonoom als via overnames in deze markt te groeien,” stelt medeoprichter Manuel Leussink van Riverdam.

Over Office IT

Office IT is opgericht in 2007 en adviseert, implementeert en beheert de IT-omgeving van kleine en middelgrote MKB-bedrijven zodat zij zorgeloos kunnen ondernemen. Office IT is gevestigd in Sneek en is met name actief in Friesland, Groningen en Noord-Holland.

Over Elcom Automatisering

In 1992 is Elcom Automatisering gestart met het aanbieden van ICT-oplossingen. Elcom Automatisering adviseert, implementeert en beheert IT-omgevingen voor kleine en middelgrote MKB-bedrijven. Elcom Automatisering is met name actief in Friesland en gevestigd in Sneek.

Over Riverdam

Riverdam is een investeringsmaatschappij die investeert in winstgevende Nederlandse MKB bedrijven met een omzet tot 20 miljoen euro. Het biedt ondernemers de beste kans om het bedrijf verder te laten groeien, door inzet van kennis en ervaring, financieringsmogelijkheden, hands-on support en een groot netwerk.

Bron: https://riverdam.presscloud.co