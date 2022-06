Sneker huisartsen voeren actie: ‘Toegankelijkheid staat onder druk’

SNEEK- Huisartsen in het hele land vragen deze week aandacht voor de hoge werkdruk in hun praktijken. Die zorgen ervoor dat ze minder tijd hebben voor hun patiënten. Ook de Sneker huisartsen voeren actie. Wij vroegen huisarts Douwe van der Weide hoe hij en zijn Sneker collega’s over de problematiek denken. Eerst een algemene schets van waarom er acties volgen.

Motto: Iedereen een huisarts

Onder dat motto voeren de huisartsen nu actie op 4 thema’s

- meer tijd voor de patiënt

- terugdringen van de wachttijden in de ggz, het sociaal domein en in de tweede lijn

- verminderen van de druk van de avond-, nacht-, en weekenddiensten (ANW)

- voldoende en betaalbare praktijkhuisvesting.

Meerjarenplannen

Komende zomer maakt de overheid meerjarenplannen voor de hele zorg en daarom voeren de huisartsen nu actie. De huisartsen en hun medewerkers beantwoorden 95% van de zorgvragen voor 5% van de kosten . De waardering daarvoor van patiënten is altijd erg hoog. “Laten we met elkaar de huisartsenzorg in stand houden zodat in de toekomst - en ook in Friesland- iedereen een huisarts heeft”, laten veel huisartsen weten.

Ook Sneker huisartsen voeren vrijdag 1 juli actie

Ook de Sneker huisartsen steunen deze actie unaniem. Op vrijdag 1 juli doen ze vanaf 14:00 alleen dienst voor spoedgevallen en een afvaardiging van ons zal ook afreizen naar het Malieveld. Huisarts Douwe van der Weide:

“Ik ben nu ruim 23 jaar werkzaam als huisarts in Sneek en heb uiteraard vaker roerige tijden meegemaakt. Maar de afgelopen jaren is de huisartsen zorg in ons land en dus ook in Sneek wel steeds meer onder druk komen te staan. En ik maak me oprecht zorgen over de toekomst van ons mooie vak”, vertelt Van der Weide.

“Natuurlijk speelt de vergrijzing hierin een grote rol maar ook de problemen van de GGZ , jeugdzorg en sociaal domein komen door de toegenomen wachtlijsten op ons bordje terecht. Ook de SEH van het Antonius en zelfs de thuiszorg moeten de laatste tijd steeds vaker nee verkopen. De zorg is steeds complexer geworden en we hebben als huisartsen steeds meer zorgtaken van het ziekenhuis overgenomen”, weet dokter van der Weide.

“Op zich een logische gedachte maar door personeelstekort en onvoldoende financiering lukt dat nauwelijks meer. Ook betaalbare huisvesting is een groot probleem. Tenslotte blijkt het vinden van opvolgers voor huisartsen een steeds moeilijker. Dat geldt helaas ook voor Friesland. Bovendien is bijna de helft van alle Friese huisartsen ouder dan 50. Kortom ‘iedereen een huisarts’ kan straks wel eens niet meer zo vanzelfsprekend zijn", zegt Van der Weide.