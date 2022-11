Sneker Hessel Steegstra vlagt bij Argentinië tegen Polen

Qatar- De Friese assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra uit Sneek en Jan de Vries uit Gytsjerk zijn aangesteld voor de wedstijd komende woensdag tussen Polen en Argentinië op het WK voetbal in Qatar.

Het gaat om de laatste groepswedstrijd in groep C. Het wordt het tweede optreden van het team van scheidsrechter Danny Makkelie. Afgelopen zondag had 'team Makkelie' de leiding bij het duel tussen Spanje en Duitsland en deden dat uitstekend.

Polen gaat in de poule met vier punten aan kop, terwijl de Argentijnen op drie punten staan, een echte kraker dus!