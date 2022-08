Sneker Hessel Steegstra en De Vries vlagt play-off wedstrijd Champions League

De grensrechters zitten in het arbitrageteam van Danny Makkelie. Makkelie fluit woensdag de return tussen de beide clubs. Jochem Kamphuis is de vierde official. Pol van Boekel en zijn assitent Dannis Higler staan de arbitrage bij als VAR.

FC Kopenhagen wist in de thuiswedstrijd met 2-1 van het Turkse Trabzonspor te winnen. In Trabzon moet de Deense club die voorsprong nu verdedigen. De wedstrijd begint om 21:00 uur.