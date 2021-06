Sneker Hessel Steegstra assistent-scheidrechter Engeland- Duitsland

SNEEK- Het team van scheidsrechter Danny Makkelie, met de Friese assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries, is door de UEFA aangesteld voor het duel in de achtste finales tussen Engeland en Duitsland. Het wordt de derde wedstrijd van het trio op dit Europees kampioenschap voetbal.

De wedstrijd is dinsdag om 18.00 uur in het Wembleystadion in Londen. Eerder had Makkelie de leiding bij de wedstrijd tussen Italië-Turkije en die van Rusland tegen Finland.

De andere Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers, met de Fries Erwin Zeinstra in zijn team, is tot nu toe twee keer in actie geweest. Hij is niet aangesteld voor een duel in de achtste finales.