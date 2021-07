Sneker Hessel Steegstra aangesteld als assistent scheidrechter halve finale Engeland-Denemarken

LONDEN- Een fraai affiche voor Danny Makkelie: de scheidsrechter is door de UEFA aangesteld als leidsman tijdens de halve finale tussen Engeland en Denemarken. Het wordt voor hem zijn vierde wedstrijd op EURO 2020.

De wedstrijd wordt woensdag om 21.00 uur op Wembley gespeeld. Makkelie wordt bijgestaan door zijn vaste assistenten Hessel Steegstra uit Sneek en Jan de Vries. De Roemeen Ovidiu Hategan is de vierde official. Pol van Boekel is VAR, Kevin Blom AVAR.

De aanstelling voor de halve finale is het volgende hoogtepunt voor team Makkelie op EURO 2020. Eerder leidde het team de openingswedstrijd tussen Italië en Turkije. Daarnaast was het trio scheidsrechters actief bij de poulewedstrijd tussen Rusland en Finland en acteerden zij tijdens de achtste finale tussen Engeland en Duitsland.