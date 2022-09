Sneker helden ontvangen bronzen erepenning van de stad Groningen

SNEEK - Thijs en Julian uit Sneek zijn beiden 24 jaar en al vrienden vanaf groep 2 van de basisschool, oud-leerlingen van De Wyken en RSG Magister Alvinus. Het is 23 april laat in de nacht. De vrienden zijn in Groningen op stap geweest als ze hulpgeroep horen.

De 18 jarige Sem is in de stadsgracht gevallen en komt niet meer boven. Mogelijk heeft hij zijn hoofd gestoten en is hij buiten bewustijn geraakt. Zijn vriendin Zoë (19) is hem achterna gesprongen en een andere vriendin Merijn (18) belt intussen 112. Thijs aarzelt geen moment, laat zijn waardevolle spullen nog snel bij Julian achter, springt vervolgens in het water en haalt Sem van de bodem. Als ze hem op de kade sjorren begint Julian met reanimeren.

Sem is aanspreekbaar, maar wordt in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waarna hij alsnog in coma raakt. Gelukkig komt het allemaal goed met Sem en houdt hij wonder boven wonder niks aan het ongeluk over.

Afgelopen vrijdag ontvingen de Sneker vrienden Thijs en Julian en Sem zijn vriendinnen Zoë en Merijn uit handen van de Groningse burgemeester Koen Schuiling de bronzen erepenning en een oorkonde voor hun heldendaad. Zij hebben het leven van Sem gered en met hem gaat het goed, al kan hij zich van het ongeluk niks meer herinneren. De redders reageren bescheiden op het eerbetoon. "Adrenaline doet wat met een mens", verklaren Thijs en Julian na afloop van hun geslaagde reddingsactie.