Sneker haan kraait victorie na zege op SSS 2 (4-0)

SNEEK - De mannen van VC Sneek waren er als de kippen bij om het opleidingsteam van SSS 2 uit Barneveld een duidelijke patat te geven. In de weer sfeervolle Sneker Sporthal won de formatie van de trainers/coaches Edward Kamphuis en Patrick Koelemij met de evidente setstanden 25-21, 25-16, 25-16 en 25-21 waardoor de Snekers florissant aan de leiding blijven in de eerste divisie mede omdat Pegasus zo vriendelijk was een punt te laten liggen bij Set Up.

De koploper deed wat het moest doen: de thuisaanhang tevreden naar huis zien gaan met een eclatante triomf. En andermaal was er een mooi ei gelegd door de thuisploeg.

Attractief volleybal

Het wordt schijnbaar elke week een uitje om naar de Sneker volleybaltempel te gaan. Het publiek wordt op haar wenken bediend met attractief volleybal van zowel de dames als de heren. Een zaterdag geen VC Sneek moet een geweldig gemis zijn voor de liefhebber.

Mijlenver

Van de 30 punten waar Edward Kamphuis en Patrick Koelemij over repten, zijn er nu nog 25 punten over en dat moeten de gedreven trainers/coaches tot tevredenheid hebben gestemd. Beide mannen steken hun kop niet meer in het zand wanneer het woord kampioenschap genoemd wordt. Dat zou ook onrealistisch zijn want hun team ligt inmiddels mijlenver voor met nog vijf duels te spelen. “Tegenstander was zwak en onder de indruk van ons. Wij waren goed in de passing, blokkering en de serve maar aanvallend en verdedigend wat onder ons kunnen. Maar, ruim voldoende voor de winst”.

Kiplekker

Opponent SSS 2 was op papier een gevaarlijke outsider omdat de mix van routine en talent wel eens onverwacht uit de hoek kan komen. Zover lieten de Snekers het niet komen, want zij waren blijkbaar met de kippen op stok gegaan. Uiteindelijk was het verschil k(l)ip en klaar: de thuisclub hamerde 100 punten bij elkaar en de bezoekers bleven op 74 punten steken. De krachtsverschillen tussen de lijstaanvoerder en de nummer vijf van de ranglijst lieten niets te wensen over.

Genieten

Het was individueel ook weer genieten van een aantal VC Sneek spelers. Bijvoorbeeld: Jeen Pieter van der Meer vuurde weer menige kanonskogels af vanaf de servicepositie en het supertalent Jelmer Spoor dacht: ”Dat kan ik ook”. Hij kopieerde de diagionaalspeler perfect. Ongetwijfeld ook de credits voor spelverdeler Jan Paul Beukers die Jarno van der Weerd in de eerste set verving en niet te vergeten Mark Hekstra die in de basis startte. De reus uit Sneek voelde zich kiplekker en liet zien wat hij allemaal in huis heeft. “Hij heeft erg goed gespeeld, ”prees Kamphuis zijn midblokkeerder die ook lovende woorden had voor Jelmer Spoor.

Victorie

Tja, over Rutger Zoodsma kunnen we kort zijn: hij is van onschatbare waarde en tekende voor het matchpoint. “Kat in het bakkie” moet de midspeler weer gedacht hebben. En daarbij natuurlijk captain Tom van den Boogaard, libero Kevin Hof, Arjan Heerkes, Koen Sikkema, Senna Heikoop en oersneker Klaas Jelmer Hoekstra waren erbij als de bekende haan bij om victorie te kraaien. Kortom: genoeg voer voor de toeschouwers om van te genieten.

Kleine pijntjes

Na 15 duels hebben de Snekers de koppositie stevig in handen. Er lijkt weinig meer mis te kunnen gaan. Feit is wel dat Kamphuis en Koelemij de groei in de tweede seizoenshelft navenant vinden maar beiden knijpen pas echt in de arm wanneer het thuisduel tegen Pegasus in winst wordt omgezet. Komende weken kunnen de Friezen genieten van twee volleybalvrije weekenden en dan kunnen de kleine pijntjes bij menige spelers even wegtrekken wanneer de ploeg op bezoek gaat bij Donitas. In de Struikhal wordt op 11 maart daarvoor het fluitsignaal gegeven..

Bron: VC Sneek