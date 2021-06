Sneker grensrechter Hessel Steegstra vlagt tijdens openingswedstrijd op EK

SNEEK- De Friese grensrechters Hessel Steegstra uit Sneek en Jan de Vries uit Gytsjerk komen bij het EK voetbal al direct bij de eerste wedstrijd in actie. De assistenten van hoofdscheidsrechter Danny Makkelie hebben het duel tussen Italië en Turkije in Rome gekregen.

Het is voor Steegstra en De Vries hun debuut op een eindtoernooi. Het Nederlandse trio krijgt hulp van de Franse vierde official Stéphanie Frappart. Welke wedstrijd de andere Friese grensrechter krijgt, Erwin Zeinstra van 'Team Kuipers', is nog niet bekend.

De wedstrijd tussen Italië en Turkije begint vrijdag om 21.00 uur.