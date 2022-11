Sneker GPI-winterlopen op zondag 4 december van start!

SNEEK - De atletiekvereniging Horror organiseert op zondag 4 december 2022 de eerste van in totaal 4 winterlopen. De winterlopen worden elke eerste zondag van de maand in de winter georganiseerd.

Met een afstand van 8,9 kilometer is de winterloop bij uitstek geschikt voor een heerlijke (korte) duurloop of een voorbereiding op een ander loopevenement. Ook is de winterloop geschikt voor de beginnende loper die in de maanden daarvoor bijvoorbeeld opgebouwd heeft tot 10 kilometer te kunnen hardlopen. Voorafgaand aan de 8,9 kilometer zal de jeugdloop over 2 kilometer van start gaan.

Er is een mogelijkheid om in te schrijven voor alle 4 winterlopen. Natuurlijk is het ook mogelijk om eenmaal deel te nemen.

Starttijd jeugdloop: 10.30 uur

Starttijd 8,9 km: 11.00 uur.

Na afloop staat er voor iedere deelnemer een heerlijk kop snert klaar! Inschrijven kan via inschrijven.nl (Voor iedereen die voor 4 keer inschrijft ligt er een prachtig loopshirt klaar) Na-inschrijving mogelijk vanaf 10 uur tot een kwartier voor aanvang winterloop. De andere drie data zijn: 8 januari 2023, 5 februari 2023 en 5 maart 2023. Meer info op: www.lopeninsneek.nl.