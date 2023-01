Sneker Filmwinter druk bezocht

Boonstra belde zondagavond, enthousiast als altijd, de redactie om het heugelijke nieuws te delen.

De film Supernova werd door de festivalgangers met een 9.7 als hoogste gewaardeerd. De Britse Good luck to you en Rio Grande, vielen met een waarderingscijfer 9.6 ook uitstekend in de smaak. Net zoals Zee van Tijd.