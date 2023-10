Sneker Douwe Feenstra (13) is Nederlands kampioen MiniGP 165 stock

EMMEN- Zaterdag 14 oktober waren de laatste twee races van The Race Factory op kartcircuit Pottendijk in Emmen. Sneker Douwe Feenstra stond er goed voor in het klassement van de MiniGP 165 stock. Douwe rijdt op een Ohvale 160cc. MiniGP 165 stock rijdt hun wedstrijden samen met de MiniGP open (tot en met 190cc).

Het weer was wisselvallig, zon, wind, regen en hagelstenen. De keuze voor de juiste banden was soms lastig, de eerste race was droog. De tweede race hadden ze regen voorspeld en er kwamen hele donkere wolken aan dus op het laatste moment gewisseld naar de regenbanden. Het bleef echter droog dus hij moest de race met regenbanden rijden op een droge baan. Hierdoor iets in het nadeel op de jongens welke met slicks reden. Toch maar 0,024 seconde langzamer.

Podiumplaats

In beide races is Douwe als winnaar gefinisht in zijn eigen klasse en op de tweede plek geëindigd voor deelnemers uit de 190cc-klasse. Uiteindelijk daarmee in het dag klassement een dik verdiende podiumplaats op de tweede plek.

En met de resultaten van deze twee races meer dan genoeg punten verzameld om zich Nederlands kampioen te mogen noemen van de klasse MiniGP 165 stock.

Douwe zijn resultaten zijn te volgen via instagram: douwe_feenstra_14 of facebook Douwe Feenstra DF14 racing