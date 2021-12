Sneker Cantorij zingt voor de laatste keer Kerstvesper

SNEEK-De jarenlange traditie van de Kerstvesper in de Sint Martinuskerk aan de Singel krijgt ook dit jaar een vervolg. De Sneker Cantorij, onder leiding van dirigent Gerard van Beijeren, heeft weer een mooi programma ingestudeerd met bekende en minder bekende kerstliederen. Frits Haaze bespeelt het orgel en Maarten Smit verzorgt de begeleiding op de piano. Er zal samenzang zijn en o.a. het kerstverhaal wordt gelezen.

Het is de laatste keer dat u de Sneker Cantorij kunt horen want na 43 jaar komt er een einde aan het bestaan van dit koor. Daarmee komt een eind aan een lange periode waarin het koor vele hoogtepunten heeft beleefd. De Sneker Cantorij doet zijn uiterste best om ook van dit laatste optreden een hoogtepunt te maken.

Wilt u hierbij aanwezig zijn dan bent u van harte uitgenodigd op 25 december om 15:30 uur in de Sint Martinuskerk aan de Singel in Sneek. Toegang is gratis. Bij de uitgang zal een collecte zijn ter bestrijding van de onkosten.