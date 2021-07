Sneker Cantorij gaat weer zingen met nieuwe dirigent

Monique Topeeters

Monique is al in het voorjaar 2020 aangetreden als dirigent maar door de Coronamaatregelen kon er slechts een paar keer gerepeteerd worden.

Monique Topeeters is geboren en getogen in de provincie Limburg. Hobbymatig studeerde zij aanvankelijk hoorn, waarmee ze in een aantal orkesten speelde, maar schakelde rond haar achttiende over op privéles klassieke zang. Monique geeft als soliste en in combinatie met koren of orkesten regelmatig concerten. Haar repertoire is veelzijdig. Van opera aria’s, (geestelijke) liederen, musical songs tot cross-over. Binnenkort sluit ze haar opleiding Koordirectie bij Karel Kok in Schagerbrug af.

Klassiek repertoire

Het repertoire van de Sneker Cantorij bestaat uit klassieke werken vanaf de Renaissance tot heden, maar ook andere muziek en eventueel daarbij behorende projecten werden in het verleden niet geschuwd. De Cantorij ziet uit naar de samenwerking met de nieuwe dirigent en is vol enthousiasme om de draad weer op te pakken. Repetitieavonden zijn woensdags: van 20.00 tot 22.00 uur in het Bogerman, Hemdijk 2 te Sneek.

Meezingen?

Heb je ook belangstelling om mee te zingen? Neem dan contact met ons op via de website (www.snekercantorij.nl) of met één van de bestuursleden.