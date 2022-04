Sneker Café 'Het Lemster Veerhuis' van Drs. P in stripvorm

Bij Frits Smid, schilder, gewezen cameraman, graficus en cartoonist van Dagblad Kennemerland, én voormalig stadsdichter van zijn geboorteplaats Beverwijk, ontstond het plan om iets met de liedteksten van Drs. P te gaan doen. Tijdens de coronaperiode maakte hij een keuze uit het gigantische oeuvre om uiteindelijk met tien teksten verder te gaan, waaronder ‘Het Sneker café’.

Frits Smid is een nieuwkomer waar het strips betreft. Maar wat voor één! Uit het gigantische oeuvre van de doctorandus zocht hij nummers uit, die weliswaar vrij bekend zijn, maar zich ook lenen goed in beeld gebracht te worden. Zoals hij zelf opmerkt: “Wat zou je moeten met zijn lofzang op het getal Pi?”

De liederen van Drs. P zijn veelal doordrenkt met de dood. Zwarte humor, daar er in elk lied wel iemand het loodje legt. Om te ontkomen aan de deernis, die de doctorandus oproept in zijn werk is ieder lied in een compleet andere stijl getekend. Het bekende ‘Het trapportaal’, ‘De veerpont’ en ‘Het Sneker café’ kennen een licht realistische tekenstijl. ‘Oost-Groningen’ refereert qua stijl naar die uit de jaren dertig ook vanwege de enige kleur, sepia. ‘De Gezusters Karamazov’ en ‘Dodenrit’ kennen de underground-tekentoets en het briljant ingekleurde lied ‘Het Speelgoedmannetje’ is getoonzet in de Summer of love, sixties-stijl.

‘Het Sneker Café’ kent als decor de jaren zeventig. Streetview en een groot aantal foto’s van Sneek uit vroeger tijd waren Smid daarbij van dienst. Het intiem overkomende voormalige café ‘Lemster Veerhuis’ (“De dranken zijn goed, maar er is weinig keus. De gevel is niet pretentieus”) was dé locatie die de tekenaar voor ogen stond. Het interieur is puur fictie omdat beeldmateriaal hiervan ten tijde van corona niet voorhanden was. Doordat Drs. P. het Sneker café in het lied steeds laat terugkeren na verwijzingen naar Bordeaux, Mexico, Lugano en Amsterdam werkt dit repeteereffect uiterst komisch.

Dat ‘La Bande dessinée de Drs. P’, de eersteling is van Smid blijkt nergens uit. Het boek ademt het talent en de sfeer uit van iemand die al jarenlang niets anders doet dan mooie boeken afleveren. Een boek van Frits Smid dat smaakt naar nieuw tekenwerk om je in de toekomst op te verheugen!

Frits Smid: ‘La bande dessinée de Drs. P’. Concerto Books.

ISBN 978 94 93109 51 3.

Tekst: Koos Schulte