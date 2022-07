Je bent al snel een halfuur bezig om die brug te openen, vertelt de wethouder. "Dat valt niet mee. Het is 'een brug te ver.' Maar De Laatste Stuiver-brug en de Swettebrug kunnen wel open, dat gaat hartstikke goed. Zo kunnen toeristen en inwoners een fantastisch rondje door Sneek maken."



Attractie op zichzelf

De Laatste Stuiverbrug is al in 1887 ontworpen, de ophaalbrug is een Rijksmonument. "Een toeristische attractie op zichzelf", zo noemt de wethouder het.

Hij kreeg vooral positieve reacties. "Waterstad Sneek is meer bevaarbaar. Onze stad ademt water, tijdens de Sneekweek en de Snitser Mar. Je moet daar op inzetten."

Brugwachter Bart Jan Wobben heeft het er druk mee, maar is een tevreden man. "Als het echt druk is en je zit aardig aan de brug te draaien, dan merk je het wel. Maar het is goed te doen." Er is flink wat WD-40 in de bruggen gespoten, vertelt hij. "Dus ze lopen wel wat soepeler."

Het hangt van het weer af hoe vaak de bruggen open moeten. "Vorige week zondag was het mooi weer, toen zijn er wel een kleine 70 boten langs geweest." Het gaat om sloepen en motorboten met een doorvaarhoogte tot anderhalve meter.





Dankbare recreanten

Wobben vindt de interactie met de recreanten leuk. "De mensen zijn dankbaar, ze hebben weer eens een nieuwe route om te varen. Voor mij is het eigenlijk heel leuk. Je bent lekker buiten en je wordt ook nog een beetje bruin."

Wobben woont in Sneek en fietst op en neer tussen beide bruggen. "Zo heb ik er ook nog een stukje cardio bij." Er staat een telefoonnummer op de brug om hem op te roepen.