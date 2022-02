Sneker acts veroveren dit weekend Carnavalvierend Brabant

SNEEK - Het Sneker carnavalsnummer 'At de Snert begint te Pruttelen' dat onlangs is uitgebracht door Het Keizerkwartet (Jos Kroon, Theo de Boer, Theo Koenen en Fokko Dam) wordt massaal door de carnavalsvierders in het Zuiden opgepakt.

Het liedje is voor die gelegenheid dan ook in het Nederlands opgenomen en staat al een aantal weken in de top 10 van Johhny Gold en is genomineerd voor de titel Carnavalskraker van 2022 op de zender Sanseveria tv.Vandaar dat het Keizerkwartet is uitgenodigd om het lied aanstaande zondagmiddag live te mogen zingen op de zender Sanseveria tv in Breda.

De Losse Flodders, ook een act uit Sneek, bestaande uit Maurice van Klaveren en Jeroen Dam, is tevens uitgenodigd om hun lied 'Ik kan niet meer praten' daar te mogen zingen. Dit lied, met over de 85.000 streams op Spotify doet het ook enorm goed in Brabant. Vooral de hardstyle-versie, die een paar weken geleden gemaakt is van dat liedje, slaat enorm aan.

Videoclip Keizerkwartet:

Liedje De Losse Flodders