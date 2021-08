Sneker acteurs in theater De Wettertoer

De productie zou vorig jaar oktober plaatsvinden, maar is vanwege de corona maatregelen een jaar verplaatst.De organisatie is blij om te kunnen meedelen dat de unieke voorstelling De Wettertoer dit jaar te zien zal zijn. “Begin dit jaar hebben we de koppen weer bij elkaar gestoken en de productie weer opgepakt. Ondanks alle corona perikelen hebben wij ons niet laten tegenhouden en kunnen wij niet wachten om het eindresultaat aan publiek te laten zien”, aldus initiator en artistiek leider Evert Haagsma. In de voorstelling De Wettertoer staat de voormalige legendarische Watertoren van Heerenveen centraal. Het verhaal wordt gebracht als absurde vertelling met spektakel, muziek en video technieken. De productie legt verbindingen tussen sport en cultuur, maar ook tussen professionals en amateurs uit de regio.

Maaike Schuurmans en Michael de Roos

Zangeres en musicalster Maaike Schuurmans, die in het dagelijks leven in Oostenrijk woont, vindt het fijn om weer in een Friese productie te staan: “Als geboren Sneekse weet ik hoe een watertoren én een waterpoort het stadsbeeld allure geeft. Waarom werd destijds de wettertoer in Heerenveen afgebroken? Spannend om een historisch verhaal te vertellen met acteurs en sporters. Een leuke uitdaging waarvoor ik graag even terugkeer naar Friesland”. Ook voor acteur Michael de Roos, bekend van onder andere GTST en de film Spiderman Far From Home, belooft het een bijzondere ervaring te worden. “Zelf ben ik jaren wedstrijdzwemmer geweest in Sneek en kan niet wachten om het water in te springen. We hebben er een jaar op moeten wachten, maar het avontuur gaat nu echt beginnen!”, aldus Michael.

De cast bestaat naast Maaike Schuurmans en Michael de Roos uit Jan Arendz, Jacob Hettinga en de 12-jarige Jesper Minkes. Daarnaast zullen er diverse disciplines van zwemvereniging HZ&PC in de voorstelling te zien zijn.

In De Wettertoer duikt de 12-jarige Jelte letterlijk en figuurlijk in de historie van de legendarische watertoren die tot 1980 in het centrum van Heerenveen stond. Jelte belandt in een wereld waar hij zijn oerpake, de architect van de watertoren ontmoet. In een spannende zoektocht proberen ze erachter te komen waarom de toren is gesloopt. Gaat het ze lukken om de geschiedenis weer ongedaan te krijgen of is dit een onmogelijke missie?