Sneker acrogymnasten Nederlands kampioen

Afgelopen juni was er succes voor het Acro-team van gymvereniging ATC-Sneek. De Sneker meiden Evi Houtman, Nova de Jong en Welmoed Altena uit Oudega werden na een strakke maar vooral stralende oefening Nederlands kampioen Acro-gym bij de E-junioren. Dat gebeurde in Hanzestad Kampen. Genoeg reden om de drie jonge meiden en hun favoriete sport in het zonnetje te zetten. We spraken af bij de turnzaal achter zwembad It Rak waar de meiden twee keer in de week fanatiek trainen.

De drie vinden het maar wat fijn om reclame voor hun sport te maken en Evi, Nova en Welmoed zijn natuurlijk ook best trots dat zij in hun categorie Nederlands kampioen zijn geworden. Dat ze uit moeten leggen wat acrogym nu precies is, is geen enkel probleem.

“Acrogym is een soort van dansen”

“We leggen het wel even uit”, zegt de 14-jarige Nova de Jong. “Acrogym is een sport die je samen doet, met z’n tweeën of drieën. Het kan een combi zijn van jongen en meisje, twee meiden of twee jongetjes. Of drie meiden wat wij dus doen. Je gaat samen allemaal onderdelen doen waarbij balans erg belangrijk is. De oefeningen worden gedaan op muziek, eigenlijk is het een soort van dansen. Acro is de afkorting van acrobatiek.”

“Wij zeggen altijd gewoon acro”, vult Evi Houtman (15) aan. “Als wij vertellen dat we aan acro doen, vinden de meesten het wel heel cool. Maar het is nog niet zo erg bekend, ik weet niet hoe dat komt. Ik doe het al zes jaar. Aan het begin van het jaar of het seizoen, dan krijg je als groep een oefening die je steeds maar weer gaat oefenen. Omdat wij met z’n drietjes zo’n hechte groep vormen, gaat het steeds beter. Het voelt gewoon als een tweede familie, zeg maar.”

Vertrouwen

Evi: “Welmoed is negen jaar en die gooien wij in de lucht. Daar heb je wel kracht voor nodig, want je gooit natuurlijk geen lolly in de lucht. Wij vormen nu sinds een jaar een hecht team. Nova en ik zijn al veel langer de beste vriendinnen. Wij zitten beiden op de RSG in Sneek. Samen met Welmoed is het heel erg leuk.”

De negenjarige Welmoed, leerlinge van cbs Klaver Fjouwer in Oudega, hoort het allemaal met een brede lach aan wat haar twee oudere teamgenoten vertellen. “Ik vind het leuk dat ze mij de lucht ingooien. Ik vertrouw ze ook helemaal, dat kan ook niet anders. Zelf krijg ik er ook meer vertrouwen van. Mijn klasgenoten vinden het ook erg cool dat ik met Nova en Evi Nederlands kampioen ben geworden. Ik voel mij wel een klein beetje een circusartiest. Met z’n drieën zijn we best wel goed.” Ze zegt het met een een bescheiden stem.

Welmoed haar twee oudere teamgenoten glimlachen en vertellen opnieuw dat spanning en balans een belangrijk onderdeel van de oefeningen vormen. Met spanning bedoelt het duo dat je het hele lichaam moet aanspannen, zodat de tenen en de knieën mooi recht moeten zijn.

Trainen

“We trainen hard voor zo’n kampioenschap,” zegt Evi, “want je kunt zoiets niet onervaren doen. Maar onze trainsters beulen ons niet af hoor, het blijft leuk om te doen. We worden gewoon goed aangepakt, want anders krijg je geen resultaat. We krijgen trainen van Jiska Steenbeek en Mirjam Boekhout.”

Ondertussen is trainster Jiska Steenbeek die zelf ooit in de A-lijn van het acro-gym wist mee te draaien, ook aangeschoven en we vragen haar wat deze drie meiden nu zo goed maakt. Steenbeek: “Doordat Evi en Nova al zo lang beste vriendinnen van elkaar zijn, zie je gewoon de onderlinge klik. Ze zijn tijdens een oefening heel erg op elkaar ingespeeld, dat is beslist een voordeel. Welmoed past er qua lengte prima bij. Evi was zelf altijd ‘bovenpartner’ en is vorig jaar naar ‘onderen gegaan’, zoals wij dat noemen. De drie meiden horen bij de junioren. Vanaf zes jaar mogen kinderen aan wedstrijden meedoen. Ze zijn in voor een lolletje maar willen ook zeker hard trainen om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Ze gaan binnen de training altijd door om te perfectioneren, dat is uiteindelijk wat je nodig hebt om Nederlands kampioen te worden.”

Steenbeek werd met haar partner kampioen in de A-lijn en deed mee aan wedstrijden in Bulgarije, België en Duitsland. De drie nieuwe Nederlandse kampioen willen ooit ook het niveau van hun trainster bereiken.

De dag van het kampioenschap

De drie kampioensmeiden vertellen tot slot hoe ze hun kampioenschap op de dag zelf hebben ervaren. “We konden het al snel zien op het scorebord dat wij het hoogste aantal punten hadden. We hebben gehuild van blijdschap. We zijn na afloop met elkaar naar de McDonalds geweest om het kampioenschap te vieren. We hebben onze mooie medaille aan iedereen laten zien. Er was ook een livestream, zodat de thuisblijvers ons ook konden volgen. We zagen er alle drie wel heel mooi uit. De uitstraling is echt wel belangrijk.”

ATC-Sneek

ATC is op 14 juli 2000 ontstaan uit een fusie van twee verenigingen: cgv Advendo en TGP. Deze namen zijn ook in de naam van ATC te vinden: Advendo TGP Combinatie. Advendo (Aangenaam Door Vriendschap En Nuttig Door Oefening) is in 1921 opgericht en had een christelijke achtergrond. TGP (Thusnelda - Greate Pier) is ontstaan uit een fusie tussen Thusnelda, een damesvereniging, en Greate Pier, een vereniging uitsluitend voor heren.

De historie gaat terug tot 1886. Aan het eind van de vorige eeuw zijn de KNCGV, waar Advendo bij was aangesloten, en de KNGB, die TGP tot haar leden mocht rekenen, gefuseerd tot een grote, landelijke bond, de KNGU.

ATC bestaat momenteel uit ruim 150 leden die worden verdeeld over verschillende lessen, zoals recreatieve gymnastiek, peuter/kleutergym, wedstrijd turnen, SportXtra, bewegen op muziek voor ouderen en acrogym.

Tekst en beeld: Henk van der Veer