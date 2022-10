Sneeuw in Sneek

SNEEK- Zaterdag was op TV te zien hoe de bouwers van team groen een modelbaan bouwden met als thema “Nederland oh Nederland”. Die baan is vanaf 25 oktober te zien in het Modelspoor Museum in Sneek. En de bouwers zijn er bij.

Met als thema “Nederland oh Nederland” bouwden de bouwers van team groen de Elfstedentocht na. Naast de start en de finish in Leeuwarden zijn onder andere te zien de Oldenhove, het station van Sneek en het kanon van Stavoren. De dwarsligger in de vorm van de fontein van IJlst staat ook op de baan. En natuurlijk heel veel sneeuw en ijs. Dat was te zien op televisie en nu tot 5 november te bewonderen in Sneek. De bouwers zijn er ook en laten graag aan de bezoekers alle fraaie details zien. De baan staat tot 27 november in het museum.

Van dinsdag t/m vrijdag en zaterdag is het museum geopend van 13.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.30 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Op de maandag is het museum gesloten. Het museum zit in het station van Sneek en is bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.

Fotobijschrift: Detail van de Elfstedenbaan | Modelspoor Museum