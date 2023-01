Sneeuw en zon langer in Sneek

SNEEK- Tot eind januari zijn de banen ‘Op vakantie door Europa’ en ‘Nederland oh Nederland’, nog te zien in het Modelspoor Museum in Sneek. Beide banen zijn door team groen van het museum gebouwd tijdens de Grote Kleine Treinen Competitie van Omroep Max. Winnaars met heel veel zon en sneeuw.

Met als thema ‘Op vakantie door Europa’, bouwden de bouwers van team groen Oostenrijk en Italië na. Te zien zijn de Oostenrijkse bergen, een werkende kabelbaan, een schitterend Italiaans dorp en natuurlijk heel veel tunnels. Voor het thema ‘Nederland oh Nederland’ kozen de bouwers de Elfstedentocht. Naast de start en de finish in Leeuwarden zijn onder andere te zien de Oldenhove, het station van Sneek en het kanon van Stavoren. De dwarsligger in de vorm van de fontein van IJlst staat ook op de baan. En natuurlijk heel veel sneeuw en ijs. Op beide banen rijdt een trein.

Openingstijden

Van dinsdag t/m vrijdag is het museum geopend van 13.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.30-17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Maandag is het museum gesloten. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.