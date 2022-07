Sneekweekproms ‘Zomerkoor 2022’ in Doopsgezinde kerk

SNEEK- Op zondag 7 augustus om 20.00 uur geeft het Zomerkoor o.l.v. Jan Brens (dirigent/saxofonist) weer het traditionele concert in de Sneekweek. Deze Sneekweekproms wordt voor het eerst gehouden in de Doopsgezinde kerk.

Ook deze kerk, zal net als de Oosterkerk en de Zuiderkerk verkocht worden. Misschien is dit wel het laatste evenement van kooroptreden op de prachtige, klankvolle “Menniste” locatie, in ieder geval wel van het Zomerkoor!

Gasten zijn sopraan Jannet Rienks en bariton Mario van der Werf

Jannet Rienks zong diverse partijen in operettes en andersoortige genres, o.a. bij theaterkoor “Animato” (inmiddels opgeheven) en operakoor “Amadeus”. In 2015 speelde en zong zij in het iepenloftspul “It deiboek fan Anne Frank”, dat ook de Gouden Gurbe-publieksprijs won. Tegenwoordig is zij lid van het ensemble “Koarbizznizz” en het Noord Nederlands Concertkoor.

Mario van der Werf werd bekend als solist van het Fries Mannen Ensemble en heeft een prachtig natuurlijk timbre. Vanaf eind september zal hij ook een graag gehoorde solist zijn in het Fries Gemengd Ensemble, een nieuwe koorgroep o.l.v. Jan Brens.

In solo, duet en in combinatie met het Zomerkoor zullen deze gastzangers in aansprekende liederen van zich laten horen.

Het Zomerkoor heeft als basisbestand leden van het Súdwestkoor uit Sneek en een 10-tal gasten uit andere koren (o.a. uit Nieuwehorne en EDOZA Sneek).

Als vaste pianist voor koor en solisten is er weer Oeds Wijnsma uit Leeuwarden. Hij studeerde piano aan het Gronings Conservatorium. Al bijna 20 jaar is hij begeleider bij meerdere koren van de dirigent.

Het eerste concert was in 2011 samen met fluitist Thijs van Leer. De St.Martinuskerk, waar alle vorige concerten werden gehouden, was een mooie ambiance voor deze Sneekweekconcerten. De intiemere sfeer van de Doopsgezinde kerk zal eveneens ten goede komen aan koor en gastsolisten.

Naast traditionele ‘waterliederen’ als “I am sailing”, “Sailing home”, “Shenandoah” zullen “easy listening” liederen in het Nederlands, Fries, Engels of anderszins gezongen worden.

Kaartjes à 10 euro zijn verkrijgbaar bij PRIMERA (Singel 10) , bij leden of a.d. kerk.