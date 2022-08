Sneekweekkermis: de favorieten van het publiek

SNEEK- “Prachtige kermis met een goede mix van familiezaken en spectaculaire attracties”, is de algemene reactie van de publieksjury over de Sneekweekkermis. “Overal gezelligheid, vriendelijk personeel, vrolijke muziek en spiksplinternieuwe zaken.”

Dinsdagmiddag reikte wethouder Michel Rietman van Súdwest-Fryslân de prijzen uit aan de eigenaren van de attracties die volgens de publieksjury heeft meest in de smaak vielen bij het grote publiek. “Prachtig dat de kermis er weer is! Bijzonder dat jaar in jaar uit, de kermisexploitanten voor zoveel plezier en blijdschap zorgen bij inwoners en bezoekers. De gastvrijheid die ze uitstralen, daar word ik erg enthousiast van”, aldus wethouder Michel Rietman.

Grootvermaak

In de categorie ‘grootvermaak’ won de Break Dance van M. Leek. Na enkele jaren afwezigheid is de snelle kermisattractie weer terug op de Sneekweekkermis. En met succes. Volgens de publieksprijs eentje die niet mag ontbreken op een kermis als deze: “Heerlijke ritten”, “Best in town”.

Kinderattracties

De verkiezing in de categorie ‘kinderattracties’ was een nek-aan-nek race tussen de draaimolen en de Heli Swing. Laatstgenoemde, attracties van M. de Vries, ging met de prijs aan de haal. Enkele complimenten van de publieksjury: “In de avond prachtig verlicht” en “kinderen vinden het heerlijk spannend de helikopters te besturen.”

Drie op een rij bij de ‘behendigheidsspelen’. Voor het derde achtereenvolgende keer is de Pusher verkozen tot winnaar in deze categorie. “Een kleurrijk geheel.” “Mooie prijzen”. A.A. Bruggink, exploitant van het zogeheten schuivenspel, weet keer op keer het publiek naar zijn automaten te trekken.

Eten & Drinken

In de categorie ‘eten en drinken’ was het de Spaanse Churros kraam die in de smaak viel bij het grote publiek. “Heerlijke en bijzondere traktatie” en “ decoratieve kraam” waren genoemde argumenten om voor de churros kraam te kiezen. Bovendien was de kleding van onder andere exploitant H.G. van Dam. met echte Sneekweek t-shirts, afgestemd op deze feestelijke Sneekweekkermis.

De kermis op het Martiniplein en het Oud Kerkhof draait nog tot en met donderdag. Woensdag 10 augustus is er tussen 11 en 13 uur de ‘prikkelarme kermis’, bedoeld voor mensen met bijvoorbeeld autisme, epilepsie, een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

Woensdagmiddag tussen 14:00-14:45 kan Bing, bekend van televisie, gespot worden op de kermis in Sneek voor een Meet & Greet.