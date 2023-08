Sneekweek weer een succes

SNEEK- Zeer tevreden kijken Stichting Sneekweek, Sneek Promotion, KWS en gemeente Súdwest-Fryslân terug op deze 86ste Sneekweek. Ondanks het wisselende weer, was het een week vol gezelligheid in de stad en op het water.

“Het was absoluut een groot feest! Prachtige zeilwedstrijden op de Snitser Mar, overdag in het centrum allerlei festiviteiten voor jong en oud en in de avond een groot feest bij alle podia. We zijn iedereen enorm dankbaar voor hun inzet om er samen een prachtig feest van te maken, met een bijzondere vermelding voor Stichting Sneekweek. Zij hebben vakkundig en met passie de organisatie van de Sneekweek opgepakt”, laat wethouder Michel Rietman enthousiast weten.

Burgemeester Jannewietske de Vries voegt daaraan toe: “We hebben met elkaar laten zien dat we ook met veel publiek samen op een mooie manier kunnen feestvieren. Er hing een ontspannen en veilige sfeer. Ik ben dan ook ontzettend blij met hoe de 86ste Sneekweek is verlopen.”

Feest overdag

“Ook dit jaar hebben we een aantal elementen toegevoegd”, zegt voorzitter Marc Visch van de stichting Sneekweek. “En natuurlijk moeten we nog evalueren, maar de eerste signalen die we hebben gekregen zijn heel positief.” Er was verdere thematisering en verbreding van het dagprogramma in de stad. Dagactiviteiten zoals de Rubberbootrace, Optimist On Tour, Straattheaterfestival, Kindermiddag en de Hardzeildagbraderie trokken veel bezoekers naar de binnenstad. De Sneekweek was met deze dagactiviteiten het bezoeken waard voor jong en oud.

Minder verkeer, meer pleinen

Een van die elementen was de afsluiting van de Jousterkade en de Prins Hendrikkade in de avonduren. Hierdoor was er geen mix van verkeer en feestgangers. Ook konden de pleinen aan die wegen uitbreiden en was er zelfs ruimte voor een extra plein. “Door de in totaal zeven goed verspreidde buitenpodia, zagen we dat de bezoekers zich ook veel beter verdeelden over de stad. Dat is pure winst”, aldus Marc Visch.

Toekomstbestendige Sneekweek



De Opening Sneekweek met de Vlootschouw werd door veel enthousiaste bezoekers bekeken. Sneek Promotion meldt dat de nieuwe opzet past in een duurzamere Sneekweek. En dat de extra elektrische sloepen en led-verlichtte acts waardering van het publiek kregen. Ook zijn dit jaar alle podia voor het eerst continu op geluidsniveau gemonitord. Daardoor kon direct worden bijgesteld en werd het geluid niet te luid. Verder is met de invoering van de rPET-beker volgens de Stichting Sneekweek weer een goede stap is gezet richting een duurzamere Sneekweek. De beker is apart ingezameld, verwerkt en wordt gerecycled. De hoeveelheid afval op straat is enorm afgenomen.

Weer en sfeer

Zoals elk jaar werd er tijdens de Sneekweek ook volop gezeild. Er waren dagen met extreme harde wind, prachtig zeilweer en windstilte. Gelukkig hebben de klassen allemaal genoeg wedstrijden kunnen varen voor een geldige Sneekweek. “We kunnen terugblikken op een mooi evenement ondanks de extreme weersomstandigheden”, vertelt Karst Doevendans voorzitter van de KWS.

“Voor het eerst in jaren hebben wij een stijgende lijn in het aantal deelnemers en boten die zich inschreven voor de Sneekweek. Dit jaar hebben wij rond 650 boten en 1200 deelnemers op het Sneekermeer mogen verwelkomen. Naast het zeilen was het weer ouderwets gezellig op het starteiland. Zoals het bekende gezegde luidt, overdag om de eer, ’s avond voor de sfeer”.