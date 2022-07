Sneekweek Rubberbootrace nieuw leven ingeblazen

De eerste editie van de Rubberbootrace werd in de 80 editie van de Sneekweek georganiseerd en was meteen een succesvol spektakel waar honderden mensen langs de kade de rubberbootroeiers enthousiast aanmoedigden. Na 3 jaar trok de organisatie tijdelijk de stop uit de Rubberbootrace. Nu er vanuit de doelstellingen van de Sneekweek ‘nieuwe stijl’ meer watersportactiviteiten in het centrum aangejaagd worden, begon het weer te kriebelen en blaast de organisatie de Rubberbootrace nieuw leven in. Deze keer vanuit de gloednieuwe eventorganisatie Volk Events.

Maria Wolthuizen van Volk Events: “Ik ben 1 juni van start gegaan. Naast mijn evenementenbureau blijft ik ook parttime werken bij de gemeente Fryske Marren als juridische medewerker in het team Vergunning, Toezicht & Handhaving. Naast de Rubberbootrace ga ik op woensdag 10 augustus de Hardzeildagbraderie organiseren in samenwerking met Sneek Promotion. Ik kijk er naar uit!”

De route van de Rubberbootrace staat in principe gepland met start bij het Theater Sneek en verloopt dan via Westersingel, Kolk Waterpoort onder de brug door naar het Grootzand (hier moet even een stuk gekluund worden. En via het Grootzand zal de finish zijn bij het einde Grootzand/brug Schaapmarktplein. Hierna zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Na de prijsuitreiking kan nog een uurtje ‘nagedobberd’ worden onder het genot van een drankje en chillmuziek van een DJ op het water van het Grootzand.

Naast de Rubberbootrace zullen er supclinics, suptours, e-foilingclinics georganiseerd worden en voor de kinderen Optimisten On Tour, waar kinderen van 8 t/m 14 jaar de grondbeginselen van het zeilen kunnen leren.