Sneekweek opent volgende week met Vlootschouw Sneek en lasershow

Het voorprogramma van de vlootschouw begint om 19.30 uur en loopt tot 21.30 uur. De Vlootschouw start exact om 21.30 uur met alle zeilklassen afgewisseld met diverse muziekoptredens op meevarende pramen. De vlootschouw eindigt rond 22.15 /22.30 uur.

Dit jaar in het voorprogramma diverse watersport demonstraties en muziek van de muziekband Timeout XL afgewisseld met dweilorkesten. Tijdens de vlootschouw varen ook altijd een paar gastschepen mee. Natuurlijk de Boot van het jaar, dit jaar de Flits met een extra lange sleep met Flitszeilers. En boeier Catharina, die ook als eens boot van het jaar was, die altijd de panschipper zal vervoeren door de grachten van Sneek.

Slot met spectaculaire lasershow

Toeschouwers langs de Kolk bij de Waterpoort, kunnen na afloop van de Vlootschouw Sneek voor het eerst van een spectaculaire lasershow genieten. Sinds 1974 wordt de vlootschouw elk jaar afgesloten met een grootse vuurwerkshow in De Kolk. Voor deze 85e editie wordt extra uitgepakt met prachtige op maat gemaakte laseranimaties.

Het besluit om van het vuurwerk af stappen is enerzijds omdat er vanwege milieu- en veiligheidsvoorschriften niet langer vergunning verleend werd voor het traditionele vuurwerk in De Kolk en past anderzijds in de nieuwe plannen van de nieuwe Stichting Sneekweek. Vuurwerk is vervuilend en zorgt voor een hoop afval en een lasershow is veel minder belastend voor de natuur.

Met deze aanpassing in de opening van de Sneekweek is een eerste stap gezet in het verduurzamen van de Sneekweek.

Time out XL

Tijdens het voorprogramma hoeft het publiek zich niet te vervelen want Top 40 band Timemaud zal het publiek opwarmen voordat de Vlootschouw van start gaat. Door de juiste bezetting en repertoire bij het feestje te zoeken is elke avond weer anders en dat houdt zowel band als publiek scherp. “Je moet het publiek goed aanvoelen en het zo nodig over een andere boeg kunnen gooien” aldus Sytze, toetsenist van TimeMaud.

Watersportdemonstraties

E-foiling en stand Up Paddling, ofwel staand op een board peddelen is helemaal van deze tijd. Lekker op het water sportief bezig zijn. Wil je kennismaken met de SUP Sport? Dat kan tijdens deze Sneekweek. Op vrijdagavond 5 augustus worden er demonstraties suppen en e-foiling in de Kolk in Sneek getoond. Heb je de smaak te pakken, dan kun je inschrijven voor een supclinic of suptour die deze Sneekweek worden georganiseerd door Sharksups op maandagmiddag, maandagavond op de Prins Hendrikkade en dinsdagavond vanaf de Jousterkade. Kinderen kunnen de grondbeginselen van het zeilen leren tijdens Optimist On Tour van dinsdag 9 t/m donderdag 11 augustus. Daarnaast kunnen ze kano varen en proefjes doen in het Waterlab. En als laatste is de Rubberbootrace weer nieuw leven ingeblazen en strijden deelnemers op maandagmiddag vanaf 15.00 uur om de eer.

Gastschepen

Boot van het Jaar

Op vrijdagmiddag 5 augustus liggen er een aantal flitsen ter bezichtiging voor publiek in de Kolk en ook zullen zij onderlinge wedstrijdjes varen. Natuurlijk vaart de Flits 's avonds mee in de Vlootschouw Sneek onder de titel Boot van het Jaar 2022 met een extra lange sleep.

Solar Boat Racing

De solarboat van het team DB-20 Solar Boat Racing vaart ook mee tijdens de Vlootschouw. Het team bestaat uit HBO studenten uit Sneek en omgeving die een V20 solarboot hebben gebouwd. Als team staan ze voor innovatie en zijn hier veel mee bezig. Deze zomer varen zij diverse races en laten hun skills zien tijdens de Vlootschouw Sneek.

Brandweerboot

De brandweerboot begeleidde Maarten van der Weijden van Sneek naar IJlst tijdens zijn 11stedenzwemtocht. Op vrijdagavond 5 augustus komt de brandweerboot weer in actie in de Kolk tijdens het voorprogramma Vlootschouw Sneek en de boot vaart ook mee in de Vlootschouw.



Programma

14.00–16.00 uur Bezichtiging Boot van het Jaar voor publiek bij de Waterpoort

14.00–16.00 uur Waterpoort geopend voor publiek

19.30 uur start voorprogramma Vlootschouw Sneek

21.00 uur Officiële handelingen voorafgaand aan Vlootschouw

21.30 uur Start Vlootschouw Sneek

ong. 22.15/22.30 Lasershow

