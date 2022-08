Sneekweek-koffietest 2022 gebroeders Dam & Jaitie D.

De uitslagen:

Onder de Linden – Goede bediening, goede koffie, met een koekje en slagroom erbij. Gewoon goed, zonder verdere opsmuk.

Punten: Rudy 180, Jaitie 140, Fokko 130

Irish Pub – Werden we met zeer veel egards ontvangen door de directie. Koffie met koekjes, bakje pinda’s en zelfs een bakje met drop. Enorm pluspunt was, dat toen wij van de koffie zaten te genieten het liedje ‘Eén kopje koffie’ voorbij kwam. Helemaal te gek dat daarna ook nog eens de Sneekweekhit van De Zware Jongens ‘I don’t want to talk about’ werd gedraaid.

Punten: Rudy 150, Jaitie 140, Fokko 160

Illegaal café

Ja, en als derde deelnemer die zich had opgegeven voor deze test. Bert Altenburg van de Sneker winkel annex illegaal café Stan & Stacy.

Alles werd uit de kast gehaald. Zelfs koeken van Bakkerij Dam, die hij uit het Fries Scheepvaartmuseum had laten aanrukken. De slager had 2 schalen met lekkere hapjes gebracht, de bediening van De Walrus stond in de rij om ons te verwennen met bitterballen, zoon Bernd kwam binnen met een aantal biertjes. King-pepermuntjes en ga zo maar door…. Niet slecht geregeld voor een Bolswarder!!

Punten: Rudy 150, Jaitie 150, Fokko 150

Tot volgend jaar! Ook namens mijn koffiemakkers Rudy & Jaitie,

Fokko Dam



Voor FOTO'S tik op pijltjes!