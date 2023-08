Sneekweek Kindermiddag in de Stadhuistuin

SNEEK- Tijdens de Sneekweek hebben kinderen hun eigen feestje in de stadhuistuin in Sneek. Circus Salto zal optreden met een piratenthema, inclusief een buikspreek-act met Piraat Sander en zijn brutale scheepsvogel Charlie. Er zullen acrobaten en jongleurs zijn, en na de show kunnen de kinderen zelf allerlei kunsten proberen. Ook kunnen ze een afwasbare glittertattoo laten zetten en foto's maken in de photobooth met het 'maritieme' thema.

Daarnaast zal het Fries Scheepvaartmuseum aanwezig zijn, waar kinderen onder begeleiding een bootje kunnen maken en laten varen, spannende schippersverhalen kunnen horen en zich kunnen uitleven op een grote stormbaan.

Een speciale kindervoorstelling genaamd 'Freonskip' wordt ook opgevoerd. Het verhaal gaat over drie matrozen op reis, waar ze interessante dieren tegenkomen die hen proberen te helpen. Hoge golven zorgen voor hechte manschappen, maar de voorstelling onderzoekt ook de ware betekenis van vriendschap en wie de kapitein zal zijn. Het is een doldwaze voorstelling met veel muziek, humor en een serieuze boodschap over vriendschap.

De organisatie van de Sneekweek kindermiddag is in handen van Gritta van Buren, in samenwerking met Circus Salto, en zij zijn enthousiast om de kinderen een geweldige tijd te bezorgen op donderdag 10 augustus.

SNEEKWEEK KINDERFEEST IN STADHUISTUIN

Donderdag 10 augustus

Tijd: 13.00 - 17.00 uur

Locatie: Stadhuistuin

Vrij entree