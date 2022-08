Sneekweek Kermisactie verlengd

SNEEK - Net als in voorgaande jaren krijgen de mooiste kermisattracties en kraampjes van de Sneekweek een eervolle vermelding. De vakjury roept de hulp in van het publiek om tot een goede keuze te komen. Vanwege de enorme belangstelling is de kermisactie verlengd tot maandag 11.00 uur.