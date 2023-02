Sneekweek genomineerd voor ‘Beste Publieksevenement’

SNEEK-Na ruim drie jaar afwezigheid in verband met de coronapandemie is de prijsuitreiking van de Nationale Evenementenprijzen weer terug op het programma van het Nationaal Congres Evenementen. De Sneekweek is genomineerd voor ‘Beste Publieksevenement’

Deze week heeft de jury de nominaties vastgesteld. In de categorie ‘Evenementenstad van het jaar’ (steden boven de 100.000 inwoners) zijn Almere en Deventer genomineerd en in de categorie ‘Evenementenstad tot 100.000 inwoners’ zijn dat Dronten, Valkenburg aan de Geul en Velsen. In de running voor de titel ‘Beste Publieksevenement’ zijn Bloemencorso Sint Jansklooster, Invictus Games Den Haag, Seeing Stars Leiden, Sneekweek en Utrecht 900. Bij de Evenementen Innovatieprijs zijn Bosk en Rotterdam Rooftop genomineerd.

Binnenkort presenteren de genomineerden zich met een pitch aan de jury. Deze bepaalt vervolgens de winnaars. Bij de uiteindelijke beoordeling worden inhoudelijke elementen als visie, aanpak, organisatie, samenwerking met stakeholders en waarde voor de stad meegewogen.

De jury

De jury van de Nationale Evenementenprijzen staat onder leiding van Johan Moerman (voormalig directeur Rotterdam Festivals) en kent daarnaast uit de leden: Demelzha Blinker, Willem Westermann, Maarten van Bottenburg en Marianne Dijkshoorn. De jury wordt, met ingang van dit jaar, aangevuld door roulerende leden namens de winnaars in de categorieën Evenementenstad van het Jaar en Beste Publieksevenement 2019. Daarnaast neemt een jaarlijks wisselende student namens een van de hogescholen met een evenementenopleiding plaats. Het gaat om de volgende leden: Gerben Baaij (Dordrecht), Laura de Vries (Gouda), Jantine Verver (Reuzen van Royal Deluxe Leeuwarden), Dagmar Narloch (BUAS). Een overzicht van alle juryleden en hun achtergrond vind je hier.

Nationaal Congres Evenementen

De Nationale Evenementenprijzen worden, sinds 2014, uitgereikt tijdens het Nationaal Congres Evenementen Dat vindt op 3 april a.s. plaats in de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar en heeft als thema ‘de strijd om de evenementenkalender’. Daarbij aandacht voor welke evenementen je programmeert als je rekening houdt met schaarse ruimte, behoeften van bewoners en de wensen vanuit citymarketing perspectief. Maar ook hoe blijf je relevant als evenement?

Voor meer informatie, programma en aanmelden: www.nationaalcongresevenementen.nl