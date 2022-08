Sneekweek 2022 opent traditioneel met Vlootschouw Sneek

Het voorprogramma van de Vlootschouw begint om 19.30 uur en loopt tot 21.30 uur. De Vlootschouw start exact om 21.30 uur met alle zeilklassen, afgewisseld met diverse muziekoptredens op meevarende pramen. De Vlootschouw eindigt rond 22.30 uur.

Laser-lichtshow

Dit jaar zijn er in het voorprogramma diverse watersportdemonstraties te zien en er is muziek van overband TimeMaud, afgewisseld door dweilorkesten. Tijdens de vlootschouw varen ook altijd een paar gastschepen mee, waaronder de boeier Catharina met de panschipper 2022.

Toeschouwers op De Kolk kunnen na afloop van de Vlootschouw Sneek voor het eerst een spectaculaire laser-lichtshow aanschouwen. De Vlootschouwcommissie breekt daarmee met een jarenlange traditie, want sinds 1974 wordt de vlootschouw elk jaar afgesloten met een grootse vuurwerkshow in De Kolk. Het besluit om van het vuurwerk af stappen past in de nieuwe plannen van de nieuwe Stichting Sneekweek. Vuurwerk is vervuilend en zorgt voor een hoop afval en een lasershow is minder belastend voor de natuur. De vlootschouwcommissie heeft er alle vertrouwen in dat de toeschouwers het prachtig gaan vinden. Met deze aanpassing in de opening van de Sneekweek is een eerste stap gezet in het verduurzamen van de Sneekweek.

TimeMaud XL

Tijdens het voorprogramma hoeft het publiek zich niet te vervelen want TimeMaud - met zangeres Maud en vaste toetsenist Sytse- zal het publiek opwarmen voordat de Vlootschouw van start gaat. TimeMaud is momenteel dé coverband van Friesland en bestaat voor deze gelegenheid uit zes personen. De band - of ze nu met twee, drie, vier of acht man zijn, speelt elke bruiloft, dorpsfeesten of bedrijfsfeest plat. De dampende energie die van TimeMaud afkomt doet je achteroverslaan. Meegenomen door de stuwende beats, de zwoele soms gewoonweg rauwe sounds en de sexy hese stem van Maud wordt je vanzelf de dansvloer op gedwongen. TimeMaud is een zeer professionele, aantrekkelijke en vooral gezellige band die met heel veel enthousiasme er elke keer weer in slaagt een onvergetelijk feest te maken.

Watersportdemonstraties

E-foiling en Stand Up Paddling, ofwel staand op een board peddelen is helemaal van deze tijd. Lekker op het water sportief bezig zijn. Wil je kennismaken met de SUP Sport? Dat kan tijdens deze Sneekweek. Op vrijdagavond 5 augustus worden er demonstraties suppen en e-foiling in De Kolk in Sneek getoond. Heb je de smaak te pakken, dan kun je inschrijven voor een clinic of sup-tour die deze Sneekweek worden georganiseerd op maandag overdag en -avond en dinsdagavond.

Gastschepen

Op de vrijdagmiddag vóór de Vlootschouw Sneek ligt er al een aantal schepen in De Kolk, om te worden bekeken door het publiek. Ook zullen de schepen onderlinge wedtrijdjes varen. Natuurlijk zijn er Flitsen te zien - de Flitsklasse is de 'Boot van het Jaar 2022 - en de Flits vaart 's avonds ook mee met de Vlootchouw Sneek.

Solar Boat Racing

De solarboat van het team DB-20 Solar Boat Racing vaart ook mee tijdens de Vlootschouw. Het solarteam bestaat uit hbo-studenten uit Sneek en omgeving die een V20 solarboot hebben gebouwd. Als team staan ze voor innovatie en zijn ze hier veel mee bezig. Deze zomer varen de studenten diverse races en tijdens de Vlootschouw Sneek laten ze laten skills zien

Brandweerboot

De brandweerboot begeleidde Maarten van der Weijden van Sneek naar IJlst tijdens zijn Elfstedenzwemtocht. Op vrijdagavond 5 augustus komt de brandweerboot weer in actie in De Kolk tijdens het voorprogramma Vlootschouw Sneek. De boot vaart ook mee in de Vlootschouw.

Programma

14.00–16.00 uur Bezichtiging Boot van het Jaar voor publiek bij de Waterpoort.

14.00–16.00 uur Waterpoort geopend voor publiek.

19.30 uur Start voorprogramma Vlootschouw Sneek.

21.00 uur Officiële handelingen voorafgaand aan de Vlootschouw.

21.30 uur Start Vlootschouw Sneek.

plm. 22.15/22.30 uur Lasershow

Voor een volledig programma van de Opening Sneekweek, Vlootschouw Sneek en de zeilwedstrijden en festiviteiten in de Sneekweek verwijzen we naar www.sneek.nl/sneekweek .