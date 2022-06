Sneekse Esther Postmus in Top 10 verkiezing Leraar van het Jaar

SNEEK- Ze heeft oog voor elke student en pakt graag door, als het aankomt op ingewikkelde thema’s én het doorbreken van taboes. Met plezier haalt ze allerlei gasten naar school in de Week van de Liefde, maar is als docent ook blij als zij een student weer op het juiste spoor weet te krijgen. Daarom is Esther Postmus (28), docent bij D’Drive, een van de tien genomineerden in het mbo bij de landelijke verkiezing van de Leraar van het Jaar. Ze is de enige uit de noordelijke provincies die in deze Top 10 is geselecteerd.

Natuurlijk, het voelt een beetje ongemakkelijk als een collega jou nomineert en jij vervolgens zelf mag vertellen waarom jij een prijs verdient. ‘Ik moet er even aan wennen, maar mijn Friese nuchterheid mag plaatsmaken voor trots’, zegt Esther. Ze is onder meer aangemeld door Naomi de Lange, een collega van StudentenServices op het Friesland College. Maar Esther pakt graag de handschoen op. Uit honderden nominaties heeft de landelijke jury van Leraar van het Jaar haar immers een plek gegeven in de Top 10 van het mbo.

Nu volgt er een ronde waarin ze haar motivatie moet aantonen, onder andere door het maken van een video. De beroepsjury selecteert vervolgens een Top 3 en op 5 oktober, de Dag van de Leraar, wordt in een finale de winnaar bekend gemaakt. Als Esther uiteindelijk wordt gekozen als ambassadeur voor het mbo, kan zij een jaar lang mooie en uitdagende dingen doen voor de sector.

Innovatief

Haar eerste prijs heeft ze al binnen: een lekkere slagroomtaart, die ze natuurlijk deelde met haar collega’s. ‘Onderwijs is immers teamwerk. Afstemmen met collega’s en plezier op de werkvloer vind ik belangrijk. Dat creëert ook een prettige leeromgeving voor studenten.’ Het draait altijd om de student. Daar ligt een belangrijke kwaliteit, zegt Naomi. ‘Als een student er niet is, gaat er gauw een telefoontje achteraan: jij hoort hier te zijn. Wat is er aan de hand?’. Esther begrijpt hun leefwereld. Bovendien: ‘Zij is innovatief en als ze iets bedenkt, doet ze ’t ook…’

Zo haalde Esther onder andere in de Week van de Liefde - een initiatief van Rutgers - diverse mensen van onder meer Fier, HelpWanted, Politie, Blootnodig, Sexmatters en Regenboog Belang Heerenveen voor gastlessen naar het Friesland College. De belangrijkste onderwerpen waren seksualiteit, grenzen en respect voor elkaar. Dat leidde tot open gesprekken in de klassen. ‘Hartstikke belangrijk. Ik wil dat taboes structureel bespreekbaar gemaakt worden in het onderwijs’, stelt Esther, in het kader van haar inzet voor een Gezonde School.

Ervaring

Het heeft alles te maken met de ervaring die Esther meenam naar het Friesland College. Na het RSG in Sneek haalde zij aan de NHL haar bachelor in pedagogiek, ging aan de slag in het sociale domein en begon in 2017 aan een lerarenopleiding, die haar in een stage bij ZSW en D’Drive als leraar omgangskunde naar het Friesland College bracht. Dat werd al vlot een baan. Inmiddels werkt ze als docent, studieloopbaanbegeleider en regisseur begeleiding binnen D’Drive bij de opleiding Onderwijsassistent en Pedagogisch Werk. Ook mooi: ‘Als het gaat om opvoedhulp, heb ik in de praktijk genoeg gezien en gehoord om te gebruiken.’ Tot anderhalf jaar geleden werkte ze nog deels bij Fier. Met regelmaat gebruikt Esther haar netwerk en ervaringen voor diverse taken op het Friesland College.

Ook de begeleiding van studenten via D’Tour (ondersteuningsprogramma op het Friesland College) is een mooie klus. ‘Wat is de stip op de horizon van een student? Welke realistische ambities zijn er? Hoe kunnen talenten worden benut?’ Esther stort zich met veel plezier in deze uitdaging. En ja, hierbij gaat ze ook graag aan de slag met haar nominatie als Leraar van het Jaar. Voor de motivatievideo gaat ze langs bij haar studenten en collega’s, die mede kunnen vertellen hoe zij ’t doet. Als ze hiermee terechtkomt in de Top 3, moet Esther zelf op het podium om de jury te overtuigen. Met als beloning: Een jaar als ambassadeur van het mbo. ‘Leuk! Het kan er nog nét bij… De Top 10 voelt al als een groots cadeau. Wat een eer!’”