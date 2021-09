‘Sneeker Oesters’ doneren opnieuw duizend euro voor goed doel

“We hebben nu in totaal 20.000 euro gedoneerd ! Wat een bedrag !!! Namens de Sneeker Oesters bedanken we bij deze ook onze klanten voor hun bijdrage ! En niet te vergeten onze leveranciers van de schelpen ! En we gaan gewoon doooooor !!!!!!”laten de dames van de Sneeker met de nodige uitroeptekens weten. En terecht: Chapeau!