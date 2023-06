Sneeker Joël de Jong kijkt uit naar WK Para-atletiek in Parijs

SNEEK - Joël de Jong uit Sneek schittert als de beste para-atleet ter wereld op de 100 meter. De komende week start hij op het WK Para-atletiek in Parijs en hij weet precies wat hem te wachten staat.

Als eerste is er het verspringen. Op dat onderdeel staat hij op de tweede plaats wereldwijd. Het is een unieke situatie voor de atleet, aangezien er normaal gesproken maar één dag zit tussen het verspringen en de sprint.

Lekker opladen

Er zitten nu zeven dagen tussen het verspringen en de 100 meter, dus ik moet die focus wel houden", vertelt hij. "Het is wel lekker dat je je kunt opladen voor het sprinten. Dus dit is nu een mooie test. Misschien pakt het wel heel mooi uit."

De Jong legt uit dat verspringen veel van zijn lichaam vergt, daarom kan hij er niet zo vaak op trainen. "Verspringen is erg belastend, dat kunnen we maar één keer per week doen."

Voorbereiding

Hij vertelt hoe hij zich voorbereidt op zo'n wedstrijd. "Vooral gewoon door te weten wat ik in de warming up ga doen, te zorgen dat ik voldoende slaap en te zorgen dat alles klopt."

Bovenaan

De Jong staat bovenaan op de ranglijsten. Hij begrijpt dat alle ogen deze weken op hem gericht zullen zijn. "Er zijn wel bepaalde verwachtingen. Maar eigenlijk wil ik gewoon een persoonlijk record lopen en springen en dan kijken waar dat goed voor is."

Hij voelt wel de druk, maar kan dit goed omzetten in goede prestaties. "Ik wil het wel goed doen ja, dat zeker. Ik leg mezelf die druk eigenlijk ook wel op. Ik merk dat die spanning bij mij altijd wel goed werkt."

De Jong kijkt uit naar het WK in Parijs. Hoewel hij nog geen zenuwen voelt, weet hij dat deze nog zullen komen. "Het is het moment waar je het hele jaar voor hebt getraind en dan moet het toch maar even gebeuren."



