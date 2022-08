SNEEK- Het Sneeker Goed Kringloop opent op 10 september haar deuren. Ondertussen staan de meeste kramen al klaar, alleen moeten hier en daar de puntjes nog even op de spreekwoordelijke i.

“We zijn in de tussentijd wel open en veel mensen weten ons al te vinden. Vanaf zaterdag 10 sept zijn de kramen in de verhuur en is onze 'feestelijke' opening. Van harte welkom”, laat José van Sneeker Goed Kringloop en Kraamverhuur weten.

De Kringloopwinkel is aan de Professor Zernikestraat 1, 8606 JS Sneek gevestigd.