Sneeker Dweildag krijgt een eigen Sneeker Dweillied

SNEEK- Op 3 november 2012 stopte de vermaarde Blauhúster Dakkapel uit Sneek, na veertig jaar muziek maken, er mee. Op ontelbare plaatsen zorgde deze enthousiaste kapel met haar gezellige muziek voor vrolijke momenten. Natuurlijk ook in Sneek en dat wilden we vasthouden door in de sfeervolle binnenstad van Sneek jaarlijks (op de eerste zaterdag van oktober) de Sneeker Dweildag te organiseren.

De dag werd tot nu toe altijd geopend en afgesloten door het gezamenlijk spelen (met alle deelnemende muzikanten) van een paar ‘Dakkapelkrakers’.

Nu, na 10 jaar, vindt de Sneeker Dweildag commissie het wel eens tijd om hier een beetje verandering in te brengen en is er een speciaal Sneeker Dweillied gemaakt. Het lied wordt gezongen door de uit Sneek komende zangers Fokko Dam en Jan-Joost, die beiden overigens ook in de Commissie Sneeker Dweildag zitten.

En…Fokko Dam is o.a. bekend als één van de heren van de Zware Jongens en als ‘Fokko met de Bordjes’ bij de voormalige Blauhúster Dakkapel.

‘Het Sneeker Dweillied’ is opgenomen in The Office Studio te Schraard o.l.v. de zeer talentvolle producer Dylan van der Feen en is nu voor de kapellen gearrangeerd en op bladmuziek gezet door Theo Brens van ‘Muziekmachine.nl’

Het lied wordt op 7 oktober tijdens de opening en bij de sluiting van de Sneeker Dweildag gezamenlijk met alle deelnemers van de Dweildag (zo’n 700 muzikanten) ten hore gebracht.

Voor de mensen die niet kunnen wachten hierbij de link naar Spotify: https://open.spotify.com/track/7HjJN1gHoXHvtT6HShcYCW?si=037c10c7f73d4c47

Beelden, voor de videoclip van dit lied, worden op 7 oktober tijdens de Sneeker Dweildag opgenomen.