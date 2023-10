Sneeker Dweildag 2023 gaat internationaal!

Maar liefst 37 dweilkapellen strijden om de hoogste eer en flinke geldprijzen en andere ludieke prijzen.

Dit jaar zelfs een deelnemende kapel uit Duitsland: Just Bock uit Neustadt am Rübenberge !

De kapellen spelen op 8 locaties in de binnenstad.

Bij de Waterpoort is, op de boot ‘de Dorstlesser’, een foto-moment voor alle kapellen.

'De Dorstlesser' ligt dit jaar niet naast de Waterpoort, maar aan de IJlsterkade, zo ongeveer tegenover de Stadsherberg.

In de ‘Weduwe Joustra Steeg’ (Scharnestraat) kunnen de kapellen tijdens of na het nuttigen van een Joustra-beerenburgje, meedoen aan het zgn. ‘Valsblaaskonkoers’.

Dit onderdeel is ieder jaar een doorslaand succes!!

De kapellen moeten 1 minuut lang een nummer zo goed mogelijk spelen, daarna zo vals mogelijk, maar wel zó dat de melodie toch nog wel enigszins te herkennen is.

Het dweilorkest met de meest originele en leukste uitvoering, wordt beloond met 2 koelboxen gevuld met bier voor op de terugreis.

De publieksprijs is overigens niet te versmaden: De OJKB-trofee met een gigantisch groot krentenbrood van Bas van bakkerij De Haan.

Ook zijn er 2 koelboxen gevuld met bier beschikbaar voor het dweilorkest dat tijdens de Dweildag het leukste filmpje voor op Instagram, Facebook of TikTok maakt.

In korte tijd is de Sneeker Dweildag gegroeid tot één van de belangrijkste en grootste dweildagen van ons land.

De dweilkapellen, komende uit het gehele land, manifesteren zich in 2 klassen, de Leutklasse en de Wedstrijdklasse.

’s Morgens tussen 09:00 en 11:00 uur verzamelen alle muzikanten zich op de Marktstraat, waarbij ze onder genot van een bakje koffie en een koek, beschikbaar gesteld door de HEMA, even bij kunnen kletsen.

Om 11:15 uur worden ze verwelkomd door wethouder Petra van den Akker waarna oud-Dakkapellid Eppo Silvius, door het scanderen van de woorden ‘Vuur, vlam, los’, het startsein zal geven.

Alle muzikanten zetten dan gezamenlijk 'Het Sneeker Dweillied' in.

'Het Sneeker Dweillied' is dit jaar speciaal voor de Sneeker Dweildag gemaakt en opgenomen in The Office Studio te Schraard o.l.v. de talentvolle producer Dylan van der Feen en wordt gezongen door de Sneker zangers Jan-Joost van der Woude en Fokko Dam, die samen ook in de Sneeker Dweildag-commissie zitten.

’s Middags rond vijf uur is de prijsuitreiking, wederom in de Marktstraat, met medewerking van Feest DJ Maarten en een optreden van de Dutch Attheletics Elite, en zullen de meer dan 750 muzikanten deze dag afsluiten ook weer met 'Het Sneeker Dweillied'

Arrangeur Theo Brens heeft de muziek voor de kapellen op bladmuziek gezet.

De vijf geldprijzen worden overigens opgebracht door vijf prachtige ‘koffergirls’ van de Dutch Attheletics Elite