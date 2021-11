Sneeker Dweildag 2021 gaat niet door, maar wel alternatief

SNEEK- De Sneeker Dweildag 2021 gaat zaterdag a.s. niet door, maar komt wel met een alternatief. In onderstaand bericht maakt de organisatie dat bekend.

“Het kabinet heeft gisteravond nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Voor ons een ware mokerslag! Voor een doorstroomevenement geldt dan ook dat iedereen gecontroleerd moet worden op QR -code en ID-bewijs. Wij hebben in ons programma negen van deze locaties. Het is een onmogelijke opgave om in de nauwe straatjes en pleinen van de Sneker binnenstad hekken te plaatsen en de toegang te regelen. Om over de gezellige sfeer van onze dweildag maar niet te spreken.”

Uitgebreid overleg met de gemeente

“Vandaag is er uitgebreid overleg geweest met Gemeente Súdwest-Fryslân, waarbij we vele alternatieven hebben besproken. De conclusie is helaas dat de nieuwe maatregelen van het kabinet het organiseren van de Sneeker Dweildag onmogelijk maken. Wij vinden dit heel erg voor alle muzikanten en vrijwilligers die zich zo hebben voorbereid en verheugd op deze dag. Aan jullie heeft het zeker niet gelegen. Ook niet aan de gemeente, de horeca van Sneek en de Stichting Sneek Promotion. Iedereen die vandaag en de afgelopen weken heeft geholpen onze dweildag proberen door te laten gaan, willen we bedanken voor de geweldige support.”

Op locatie

“De Sneeker Dweildag van 2021 kan dus niet doorgaan, maar voor alle muzikanten en publiek die toch een gezellige dag in Sneek willen hebben, hebben we een alternatief! We gaan namelijk een programma organiseren op de locaties waar het wel mogelijk is, zoals binnen bij de diverse horecazaken.”