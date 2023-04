Sneek Wit Zwart zaagt Balk na rust aan stukken

Niet de start

De eerste notitie op dat formulier kwam op naam van de bezoekers. In de negende minuut belandde een lange bal van Roan Wijnsma via een verdediger van Sneek Wit Zwart namelijk voor de voeten van Mark Jan Groenewold en die lifte hem over doelman Niels Kuperus heen (0-1). Het was niet bepaald de start waarop het Sneker kamp in deze zespuntenwedstrijd had gehoopt en het had nog erger gekund, want niet veel later kreeg Balk nog een goede mogelijkheid. Deze keer kwam Kuperus echter als winnaar uit de strijd en een minuut later hield de Sneker goalie ook Ivar Klijnsma van scoren af..



Gezicht(en)

Het was voor eerst het laatste wapenfeit van de ploeg van trainer Jan Bruin, want daarna nam Sneek Wit Zwart de regio in handen. Dat leidde na dik twintig minuten tot de gelijkmaker toen Kevin Huitema de bal over de te vroeg springende doelman van Balk heen kopte. Het was op zich wel een gek gezicht en twee minuten later ging het op Tinga opnieuw over gezichten en wel heel vrolijke. Robin Semplonius zette toen nadat hij de vijandelijke defensie had omspeeld, namelijk de 2-1 voor Sneek Wit Zwart op het bord.

​

Gelijkmaker

Een paar minuten later moest de al niet fitte Joey Westerhof naar de kant en vanaf de bank zag hij, dat een inzet van Jan Dommerholt - de laatste tijd toch al goed bezig - op het aluminium terecht kwam. Dat gebeurde in een fase waarin de thuisclub de duimschroeven steeds verder aandraaide en waarin Sneek Wit Zwart kansen kreeg om het verschil verder uit te breiden. Die werden echter niet benut en op slag van rust leek de ploeg van trainer Carlo Rietdijk daarvoor de rekening te moeten betalen. De twee-twee werd echter vanwege buitenspel geannuleerd. Daarvan was kort na rust echter geen sprake en wel om de simpele reden, dat de gelijkmaker na een handsbal vanaf elf meter tot stand kwam.



Beslist

Die gelijkmaker was met het beeld van voor de thee op het netvlies tegen de verhouding in en even later leek Balk die verhouding nog meer geweld aan te doen. Kuperus hield zijn een kopbal van Klijnsma de balans in evenwicht en zag kort daarop dat ook een vrije trap van Harro Deinum die niet wist te verstoren. Dat lukte Jan Dommerholt aan de andere kant daarentegen wel, want op het uur hielp de rechtsbuiten Sneek Wit Zwart met de 3-2 aan een nieuwe voorsprong. Vervolgens ging het slag op slag. Eerst zorgde Stefan Westhof die als vervanger van Leon de Vries nog maar koud in het veld stond, met de vierde voor een belangrijke stap richting de drie punten en nog geen tien minuten later maakte Semplonius die stap met een inzet in de korte hoek nog groter. Met die treffer was de wedstrijd wel beslist en helemaal toen in de slotfase achtereenvolgens Westhof en Daniël Bennik ook nog eens trefzeker waren en de stand naar zes en zeven-twee tilden..



Met die zege die eigenlijk alleen in de eerste minuten van zowel de eerste als de tweede helft even in het geding kwam, voegde men opnieuw drie punten aan het totaal toe. Daarmee sprong Sneek Wit Zwart dat komende zaterdag bij Hardegarijp op bezoek gaat, niet alleen naar plek zes maar bovendien naar de goede oever van de sloot, zoals we de scheidslijn bij de herkansers ook wel noemen.

Sneek Wit Zwart - Balk 7-2 (2-1)

Doelpunten: 0-1 Mark Jan Groenewold (9.), 1-1 Kevin Huitema (21.), 2-1 Robin Semplonius (23.), 2-2 Groenewold (48.-pen.), 3-2 Jan Dommerholt (60.), 4-2 Stefan Westhof (69.), 5-2 Semplonius (78.), 6-2 Westhof (82.), 7-2 Daniël Bennik (88.)

Scheidsrechter: J. Klompien

Gele kaart: Niels Kuperus (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Sidney Veltkamp, Joey Westerhof (30. Auke de Boer), Thijs Goes, Joris Speelman, Daniël Bennik Leon de Vries (65. Stefan Westhof), Freerk de Jong, Robin Semplonius Kevin Huitema en Jan Dommerholt