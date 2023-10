Sneek Wit Zwart wint voor de derde keer op rij

Trillen

Trainer Carlo Rietdijk begon met de beproefde elf. Die kon al na vier minuten de handen in de lucht steken, toen 'Torjäger' Robin Semplonius een voorzet vanaf de rechterkant verzilverde. De vreugde aan Sneker kant duurde echter maar een minuut of acht, want toen liet Hessel Breeuwsma na een gebrek aan concentratie in de Sneker defensie het net trillen. Dat net trilde slechts een paar seconden. Sneek Wit Zwart trilde wat langer en had toch een een minuutje of tien nodig om zich te herpakken. Na iets meer dan een twintig minuten kreeg die herpakking smoel, toen Kevin Huitema binnen de zestien onreglementair werd gestuit en zelf de bal vanaf elf meter onberispelijk langs doelman Mohite Tibben schoot.



Déjà vu

Vervolgens leek het scenario uit de openingsfase zich te herhalen, toen Breeuwsma in minuut vijfendertig een kans uit de buitencategorie kreeg. Tot opluchting van het thuispubliek verdween de inzet van de Leeuwarder hoog over en werd het op Tinga geen déjà vu. Niet lang na rust beleefde Huitema als doelpuntenmaker wel déjà vu. Na tien minuten liet hij Tibben namelijk zijn hielen zien om vervolgens het verschil naar twee te tillen.



Eind op weg

Hoewel de wedstrijd daarmee nog niet gespeeld was, was Sneek Wit Zwart met die derde treffer toch een aardig eindje op weg om de derde overwinning op rij bij te schrijven en helemaal, toen de thuisclub treffer nummer vier leek te produceren. Leek, want die goal verdween vanwege buitenspel niet in het boekje van de arbiter van dienst, iets wat wel met Martin Jager van SC Leovardia gebeurde en wel voor de tweede keer. Daarmee werd de weg naar de derde opeenvolgende zege verder geplaveid en helemaal, toen de doorgebroken Semplonius onderuit werd gehaald.



Gelijk

Buitenhuis hield het bij geel en legde ‘m er buiten, niet wetende dat de positie net buiten de zestien de laatste weken bij Sneek Wit Zwart nagenoeg gelijk is aan een strafschop. Zo ook deze keer, want evenals in de vorige twee duels promoveerde Steffen Haytema de vrije trap ook deze keer met zijn linker tot doelpunt. Daarmee bepaalde hij de eindstand op vier-één. Met die uitslag nam Sneek Wit Zwart dat zaterdag bij GAVC op bezoek gaat, de koppositie op doelsaldo over van Heerenveense Boys.

Sneek Wit Zwart - SC Leovardia 4-1 (2-1)

Doelpunten: 1-0 Robin Semplonius (4.), 1-1 Hessel Breeuwsma (12.) 2-1 Kevin Huitema (23.-pen.), 3-1 Huitema (55.), 4-1 Steffen Haytema (87.)

Scheidsrechter: V. Buitenhuis

Gele kaart: Stan van der Veen, Patrick Klijn (SC Leovardia)

Rode kaart (2x geel): Martin Jager (SC Leovardia)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Sidney Veltkamp (Harvey de Boer), Joey Westerhof, Roelof Strikwerda, Joris Speelman, Daniël Bennik (Tiemen Landman), Steffen Haytema, Leon de Vries, Stefan Westhof (Jan Dommerholt/Dani Mohamad), Robin Semplonius en Kevin Huitema

