Sneek Wit Zwart wint van concurrent LAC Frisia 1883

Initiatief

Vrijwel meteen vanaf de aftrap greep Sneek Wit Zwart het initiatief en in de achtste minuut leverde dat de eerste grote mogelijkheid op. De Sneker inzet was echter net te ruim bemeten. Een minuut later stond Robin Semplonius bij wijze van spreken net iets te ruim, waardoor de Sneker uitbraak vanwege buitenspel niet mocht doorgaan en op het kwartier verdween een inzet na een co-productie van Jan Dommerholt en Semplonius voorlangs.



Uitstel - geen afstel

Daarna reageerde Frisia-doelman Mitchell Timmer adequaat bij een corner van Alwin Velds en twee minuten later ging er een streep door de openingstreffer van Dommerholt, omdat er volgens de linesman van de Leeuwarder linesman opnieuw sprake was van buitenspel. Het bleek echter uitstel en geen afstel. Na iets meer dan een half uur verdween de bal na hands namelijk op de hotspot en zorgde Kevin Huitema als executeur alsnog voor een Sneker. voorsprong.



Drie minuten later moest de thuisclub na een (te) stevige ingreep en na een rode kaart voor Denian Timmer met een man minder verder. Na de toegekende vrije trap werd de daaropvolgende Sneker aanval door Semplonius doeltreffend afgerond en diezelfde Semplonius kreeg bij het scheiden van de markt nog een keer een “dot” van een kans.

​

Niet droog genoeg

Het eerste deel van de tweede helft was veel minder spectaculair dan de eerste vijfenveertig minuten, al kreeg de ploeg van trainer Rietdijk via onder meer Freerk de Jong wel een aantal mogelijkheden om de voorsprong verder uit te breiden. Die werden echter niet benut en later in de tweede helft bleek ook het kruit van Leon de Vries en Robin Semplonius net niet droog genoeg om het duel definitief in het slot te gooien. Dat kruit was daarentegen bij de thuisclub wel van voldoende kwaliteit, want vlak voor het einde van de reguliere speeltijd bracht invaller Sander Bouma uit een hoekschop namens de “Lacskûn” de aansluiting tot stand.



Daarmee leken er op De Magere Weide nog hectische slotminuten in het verschiet te liggen, doch daar kwam niets van terecht. Een minuut later leek Freerd de Jong de wedstrijd te beslissen maar ook deze keer had de Leeuwarder assistent buitenspel geconstateerd. Het bleek echter opnieuw uitstel en geen afstel, want in de toegevoegde tijd zorgde diezelfde De Jong bij het ingaan de toegevoegde tijd op aangeven van Joey Huitema alsnog voor de beslissing.



Daarmee nam Sneek Wit Zwart niet alleen afstand van LAC Frisia 1883 dat overigens nog wel een wedstrijd moet inhalen, maar passeerde men op de ranglijst ook concurrenten als GAVC en VVI. De Snekers die volgende week zaterdag nummer vier SC Leovardia ontvangen, staan nu zevende en hebben actueel een marge van twee punten op de plekken die dit seizoen onder stroom staan.



LAC Frisia 1883 - Sneek Wit Zwart 1-3 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Kevin Huitema (33.), 0-2 Robin Semplonius (36.), 1-2 Sander Bouma (88.), 1-3 Freerk de Jong (90.+1)

Scheidsrechter: K. Krijgsheld

Gele kaart: Sander Bouma (LAC Frisia 1883), Jan Dommerholt, Harvey de Boer (Sneek Wit Zwart)

​Rode kaart: Denian Timmer (LAC Frisia 1883)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Alwin Velds, Joey Westerhof, Thijs Goes, Joris Speelman, Harvey de Boer, Leon de Vries, Freerk de Jong, Robin Semplonius, Kevin Huitema (Joey Huitema) en Jan Dommerholt (Stefan Westhof)