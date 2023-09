Sneek Wit Zwart wint met ruim verschil van ploeg in transitie

Ongekende schoonheid

Van de nieuwe gezichten bij Sneek Wit Zwart verschenen Steffen Haytema en Roelof Strikwerda aan de aftrap, terwijl het thuispubliek vanaf het eerste fluitsignaal ook van Stefan Westhof kon genieten. Hij verving Freerk de Jong en die zag vanaf de zijlijn dat zijn vervanger meteen Robin Semplonius aan het werk zette. Die actie kreeg echter geen vervolg en toen dat wel gebeurde schoot laatstgenoemde via de handen van doelman Joran Koopman over. Wat volgde was een spel op één helft met regelmatig een situatie waarbij het principe van vrouwen en kinderen eerst eerder regel dan uitzondering was. Toch moest er een stilstaande situatie aan te pas komen om de score open te breken en wat voor één. De vries trap van Haytema was namelijk van ongekende schoonheid.



Aansluiting

Haytema had negen minuten later ook een aandeel in de tweede Sneker treffer, waarbij Westhof uiteindelijk de assist gaf en Semplonius via de onderkant van de lat raak kopte. Dat gebeurde na een rommelige fase waarin “Sempie” met een niet al te beste bal bijna een counter op zijn geweten had en waarbij een counter van Sneker makelij bij de mee opgekomen Joey Westerhof stokte. Nadat de bal na een klein half uur bij de eerste kans van de bezoekers over ging en Leon de Vries aan de andere kant nog een keer alleen voor Koopman opdook, bracht Rico Kruize op het half uur de aansluiting tot stand. Bij een corner kregen de Snekers de bal niet weg en bij zo’n beetje de derde poging verdween de bal over de lijn, al was het volgens de wit-zwarten buitenspel.



​Bevestiging

De voortreffelijk leidende De Vries was echter resoluut en daarmee keerde Leeuwarder Zwaluwen uit het niets terug in de wedstrijd. Die terugkeer had even later compleet kunnen zijn, toen een rush van Carlo Schambach over rechts een corner opleverde en uit die hoekschop gevaar ontstond. In plaats van twee-twee werd het even later drie-één, toen De Vries als enig nog heil in een bal zag, de keeper te snel af was en vervolgens de bal in het lege doel schoof. Het was een bevestiging van de verhouding en die had op slag van rust nog een keer via een treffer bevestigd kunnen worden, ware het niet dat de door Joris Speelman teruggetrokken bal net niet tot bij Semplonius reikte.



Niet zuiver

Bij diezelfde Semplonius ontbrak vroeg in de tweede helft bij een diepe bal de controle en die was bij Westhof ook niet zuiver genoeg om een treffer op zijn conto bij te schrijven. Hij hield dan ook niet meer dan een corner aan zijn inspanningen over en daarmee werd in het tweede bedrijf het eerste kwartier afgesloten. Dat was overigens niet al te enerverend geweest en het eerste echt enerverende moment van akte twee betrof een vrije trap van De Vries. Die werd even later door Jan Dommerholt afgelost en die verscheen bij zijn eerste actie alleen voor Koopman. Hij leek echter te gaan nadenken, waarna hij de bal afgaf op Semplonius. Die pass was echter niet zuiver genoeg en leverde onder de streep niet meer dan een corner op.



Beslissing

Daaruit schoot Kevin Huitema van dichtbij tegen een tegenstander aan. Het “experiment” als laatste man behoort blijkbaar al weer tot het verleden, want gisteren fungeerde de routinier weer als kapstok waarbij De Vries en Semplonius voor diepgang moet zorgen. Laatstgenoemde zorgde in de 71ste minuut na een aantal dreigingen voor de beslissing, al was de wedstrijd eigenlijk als gespeeld. Sneek Wit Zwart-doelman Niels Kuperus kreeg na rust namelijk niet of nauwelijks een bal te verwerken en zag dat Westhof na voorbereidend werk van Dommerholt en Haytema een 100% kans liet liggen en dat een inzet van Huitema van de lijn werd gehaald.



Westhof zou zijn goede optreden echter toch nog met een treffer bekronen, want acht minuten voor tijd tikte de middenvelder uit een voorzet vanaf links nummer vijf tegen de touwen. Daarmee kreeg de wedstrijd een passende uitslag. Hoeveel die uitslag tegen een ploeg in transitie echt waard is, zal in de komende duels moeten blijken.

Sneek Wit Zwart - Leeuwarder Zwaluwen 5-1 (3-1)

Doelpunten: 1-0 Steffen Haytema (18.), 2-0 Robin Semplonius (27.), 2-1 Rico Kruize, (34.) 3-1 Leon de Vries (44.), 4-1 Semplonius (70.), 5-1 Stefan Westhof (82.)

Scheidsrechter: H.F.A. de Vries

Gele kaart: Stan Fortuin (Leeuwarder Zwaluwen)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Sidney Veltkamp (80. Tiemen Landman),, Joey Westerhof, Roelof Strikwerda, Joris Speelman (73. Maarten Mesu) Daniël Bennik (73. Harvey de Boer), Steffen Haytema, Leon de Vries (68. Jan Dommerholt), Stefan Westhof, Robin Semplonius (80. Dani Mohamad) en Kevin Huitema

Bron: https://pengel.weebly.com/