Sneek Wit Zwart wint matte derby

SNEEK - De vonken vlogen er bij de streekderby tussen Sneek Wit Zwart en Scharnegoutum '70 niet vanaf. Integendeel, het was een vrij gezapige partij waarin Sneek Wit Zwart weliswaar een overwicht had, maar waarin de thuisclub te vaak en te veel in breiwerk verzandde.

Daardoor liep de emmer met mogelijkheden niet over en van de spaarzame kansen wist de formatie van trainer Carlo Rietdijk er uiteindelijk twee te benutten. Dat was geen uitbundige oogst en zeker niet als men bedenkt dat Scharnegoutum '70 ruim een uur met een man minder speelde. In de 28ste minuut kreeg Kees Becker na een handsbal namelijk rood, iets wat de linesman van de bezoekers wellicht had kunnen voorkomen omdat de bal op het moment dat Becker hem met de hand beroerde, al over de doellijn leek te zijn.

Met een man minder op het veld veranderde het spelbeeld echter niet. Integendeel, dat bleef nagenoeg gelijk aan het eerste half uur, waarin Sneek Wit Zwart een paar kansjes kreeg. Zo schoot Kevin Huitema een keer over en stuitte hij even later na een voorzet van Alwin Velds op een surplus aan verdedigers. Vervolgens ontbrak na een pass van Dani Mohamad bij Jan Dommerholt de controle en aan de andere kant was een steekpasje van ex-Sneek Wit Zwart'er Jesse Lee Staalsmid net niet zuiver genoeg om de Sneker defensie waar naast de vertrouwde namen een plek voor Joris Speelman was ingeruimd, in verlegenheid te brengen.

​Speelman speelde een solide partij en zag dat Huitema na een prima crossbal van Sidney Veltkamp en een voorzet van Mohamad over de bal heen stapte. Dommerholt rekende echter niet op het overstapje en bij de volgende actie van Veltkamp was er voor de goal geen afnemer aanwezig.. Niet veel later liet Mohamad na een dieptepass en een misser van Huitema een goede mogelijkheid liggen, iets wat aan de andere kant ook gebeurde toen de bal vanaf de achterlijn werd teruggetrokken.

​Een vrije trap van specialist Alwin Velds was vervolgens te kort, maar de herkansing leverde bijna een kans op voor Robin Semplonius. Nadat aanvoerder Thijs Goes de angel uit een tegenstoot had gehaald, bracht Mohamad ploeggenoot Veltkamp in stelling. Zijn schot verdween echter een metertje over de dwarsligger en kort daarop kreeg een voorzet van Velds tot twee keer toe geen vervolg, al resteerde na de laatste poging wel een corner. Uit die hoekschop werd de bal ingekopt en volgens onze waarneming achter de doellijn met de hand gekeerd, waarna Huitema vanaf elf meter soeverein het vonnis voltrok.

Dat gebeurde overigens in een fase waarin Sneek Wit Zwart de nodige druk uitoefende en waarin kort na de openingstreffer ook de 2-0 had kunnen vallen. Huitema slaagde er bij de tweede paal echter niet in om na een voorzet vanaf rechts zijn seizoenstotaal (zes treffers) verder op te krikken, waarna een Sneker voorzet tot drie keer toe niets teweeg bracht. Vervolgens hield doelman Gert-Jan van den Berg Semplonius van scoren af en even later kreeg hij bij een krul van Dommerholt hulp van een verdediger.

De gasten kregen vlak voor rust hun tweede mogelijkheid. Na een steekpass was de inzet echter niet venijnig genoeg om doelman Robert Jelsma uit zijn comfortzone te halen en dat laatste was ook bij een schot en een vrije trap van Velds bij zijn collega Van den Berg het geval. In de eerste minuut na rust had de Scharnegoutum-doelman echter geen verweer toen Semplonius - hij had ook al een aandeel bij de eerste treffer - de bal na een dieptepass knap teruglegde en Mohamad feilloos raak schoot (2-0).

Op dat moment luidde de verwachting dat Sneek Wit Zwart met een man meer verder zou uitlopen en de eerstvolgende acties wezen ook in die richting. Zo zeilde een inzet van Daniël Bennik maar net over de kruising en even later kwam Mohamad na voorbereidend werk van Veltkamp en Kevin Huitema met een inzet op de lat nog dichterbij treffer nummer drie.

Sneek Wit Zwart beet echter niet door. Sterker nog, in de laatste twintig minuten kwam Scharnegoutum '70 beter in de wedstrijd en wist de ploeg van trainer Douwe de Val ook nog een paar mogelijkheden te creëren. Met een vrije trap werd echter (te) weinig gedaan en bij een schiet- en kopkans ontbrak op het moment suprême de juiste richting om de thuisclub pijn te doen.. Die richting vond Sneek Wit Zwart in de slotminuten ook niet meer en zo eindigde deze matte streekderby waarin de thuisclub qua voetbal zijn status van koploper niet echt onderschreef, in een 2-0 zege voor de lijstaanvoerder. Daarmee bleef Sneek Wit Zwart - en uiteindelijk is dat wel hetgeen onder de streep telt - voor de vijfde keer zonder puntverlies.



Sneek Wit Zwart - Scharnegoutum '70 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Kevin Huitema (28.-pen.), 2-0 Dani Mohamad (46.)

Scheidsrechter: J. Zagers

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Sidney Veltkamp (83 onbekende speler), Thijs Goes, Joey Westerhof, Joris Speelman, Alwin Velds, Daniël Bennik, Dani Mohamad 83. Nils Bruining), Jan Dommerholt (83. Jorn Wester), Kevin Huitema en Robin Semplonius (60. Joey Huitema).

(pengel.weebly.com)