Sneek Wit Zwart wint in Grou voor de vierde opeenvolgende keer

Elk één

In vergelijking met vorige week had trainer Carlo Rietdijk één wijziging doorgevoerd. In plaats van Daniël Bennik verscheen Harvey de Boer op het wedstrijdformulier en hij zag dat beide ploegen in de openingsfase een mogelijkheid kregen. De eerste was voor de thuisclub en die belandde naast de goal van doelman Niels Kuperus, terwijl Stefan Westhof later de collega’s van Kuperus op zijn weg vond. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want een aantal minuten later liet Robin Semplonius uit een hoekschop van Leon de Vries alsnog de openingstreffer noteren.



Keeper

Die stand leek niet lang stand te houden. Twee minuten na de openingstreffer raakte Joey Westerhof 'het ding' namelijk volkomen verkeerd en had Kuperus bijna het nakijken. Het liep met een sisser af en dat was op het half uur aan de andere kant ook het geval, toen Kevin Huitema met de hak de keeper van GAVC probeerde te verschalken. Omdat Huitema's kunststukje naast de goal belandde, kon de doelman uiteindelijk opgelucht ademhalen maar vijf minuten na rust blies hij bij wijze van spreken zijn laatste adem uit. Na een grove charge op De Vries mocht de sluitpost het duel namelijk verder vanachter de hekken aanschouwen.



Vier op een rij

Daardoor werd de kans op vier op een rij aanmerkelijk groter en ook Steffen Haytema had dat in gedachten, toen hij in de zesenvijftigste minuut een vrije trap mocht nemen. De middenvelder die in de voorgaande drie wedstrijden steeds een vrije trap had verzilverd, kwam akelig dichtbij maar moest zijn kwartet uiteindelijk uit zijn gedachten zetten. Vervolgens dwong diezelfde Haytema de invaller-doelman van GAVC met een harde uithaal tot een moeizame redding, waarna dezelfde goalie bij een bekeken inzet van Huitema minder problemen kende. Zo bleef het nul-één die stand bleef ook bij een latere poging van De Vries intact.



Dommerholt

Rietdijk besloot daarop Jan Dommerholt naar het front te sturen en dat besluit zou hem en Sneek Wit Zwart geen windeieren leggen, De innvaller stond namelijk nog maar koud in het veld toen hij na voorbereidend werk van Haytema en Semplonius de bevrijdende nul-twee tegen de touwen werkt. Gelet op de overtalsituatie was de wedstrijd daarmee wel gespeeld en helemaal toen diezelfde Dommerholt vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd de Grouster defensie op snelheid aftroefde en zijn tweede en Sneek Wit Zwart’s derde van de middag maakte. Daarmee werd het toch vier op een rij en met die vierde zege behield de ploeg uit de Waterpoortstad in twee K de koppositie.

G.A.V.C. - Sneek Wit Zwart 0-3 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Robin Semplonius (27.), 0-2 Jan Dommerholt (77.), 0-3 Dommerholt (86.)

Scheidsrechter: J.W. Bouw

Gele kaart: onbekende speler (GAVC), Steffen Haytema (Sneek Wit Zwart_

Rode kaart: onbekende speler (GAVC)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Sidney Veltkamp (66. Tiemen Landman), Joey Westerhof, Roelof Strikwerda, Joris Speelman, Harvey de Boer, Steffen Haytema, Stefan Westhof (73. Jan Dommerholt), Leon de Vries (85. Joey Huitema), Kevin Huitema (85. Dani Mohamad) en Robin Semplonius

Bron: https://pengel.weebly.com/