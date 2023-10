Sneek Wit Zwart winnaar ondanks puntverlies

Respect

Trainer Carlo Rietdijk had zijn ploeg op een aantal plaatsen gewijzigd. Zo verscheen Tiemen Landman in plaats van Sidney Veltkamp aan de aftrap, terwijl topscorer Robin Semplonius om ons niet bekende reden buiten de basis werd gelaten. Met die wijzigingen had de ploeg uit de Waterpoortstad respect voor de tegenstander en dat viel met de uitslag van vorig seizoen in het achterhoofd (5-1) goed te begrijpen.



Kuperus

Ook de thuisclub toonde respect en zo duurde het lang en wel tot de achtendertigste minuut, aleer de eerste kans op het netvlies verscheen. Doelman Niels Kuperus hield bij een kopbal met een fraaie redding echter de nul, maar moest vlak voor rust toch zijn clean sheet inleveren. Een inzet van Fedde Akkerman was de sluitpost te machtig, waarna de Sneker goalie zijn ploeg bij het naderen van de thee voor een grotere achterstand behoedde toen hij een van richting veranderd schot pareerde.



Huitema

Pas in de openingsfase van de tweede helft deed Sneek Wit Zwart in offensief opzicht voor het eerst echt van zich spreken. Spits Kevin Huitema kwam echter net een teenlengte tekort om de gelijkmaker achter keeper Danyo Zunnenberg te werken. Nadat Rietdijk alsnog zijn topscorer binnen de lijnen bracht, zou diezelfde Huitema luttele minuten later wel toeslaan. De goalie van SC Stiens kreeg een harde uithaal niet onder controle en de aanvalsleider van de Snekers was er toen als de kippen bij om de rebound af te maken (1-1).



Toch gevierd

Na die gelijkmaker was Sneek Wit Zwart dik tien minuten later dicht bij een voorsprong. De lat reikte Zunnenberg en SC Stiens echter de helpende hand, waarna beide ploegen in de slotfase waarin de Sneker oefenmeester nog drie wissels doorvoerde, het punt koesterden. Dat punt betekende dus het eerste puntverlies voor de Snekers, maar dat werd nadat men van de nederlaag van Heerenveense Boys in kennis werd gesteld, toch als een overwinning gevierd.



Laatstgenoemde club is komende zaterdag overigens de volgende tegenstander van Sneek Wit Zwart en die topaffiche die om 15.00 uur begint, wordt op Tinga afgewerkt.

SC Stiens - Sneek Wit Zwart 1-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Fedde Akkerman (44.), 1-1 Kevin Huitema (61.)

Scheidsrechter: M.A. Bosma

Gele kaart: Fedde Akkerman, onbekende speler, Jesse Offringa (SC Stiens), Kevin Huitema (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Tiemen Landman (85. Sidney Veltkamp), Joey Westerhof, Roelof Strikwerda, Joris Speelman (79. Daniël Bennik), Harvey de Boer (79. Dani Mohamad), Steffen Haytema, Stefan Westhof (55. Robin Semplonius), Leon de Vries, Jan Dommerholt en Kevin Huitema