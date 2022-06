Sneek Wit Zwart voorziet ijzersterk slot van ijzersterk slotakkoord

“Zoals verwacht” was wellicht ook de reden waarom de echte beleving rondom de kampioenswedstrijd toch een beetje ontbrak en waarom het talrijke publiek de Sneker “strafexpeditie” toch een beetje gelaten aanschouwde. Zelfs de anders altijd uitbundige en luidruchtige voorzitter van de Sneker activiteitencommissie deed er het zwijgen toe, al kwam dat misschien ook wel omdat voor het door hem georganiseerde feestje geen vergunning werd verstrekt.



​Vroeg feest

​Het kampioensfeestje ging daarentegen wel door en begon bovendien al vroeg, want nadat Jorn Wester in de openingsfase tot twee keer toe het doel miste en nadat Oudehaske aan de andere kant bij een corner en een steekpass twee keer voorzichtig op de deur had geklopt, opende Harvey de Boer na voorbereidend werk van Kevin Huitema en Alwin Velds al in minuut twaalf het bal.. Na een kleine twintig minuten had Huitema de tweede op het hoofd, maar na een afgemeten voorzet van Velds kopte de routinier de bal op de buitenkant van de paal. Nadat een schot van Leon de Vries over ging, leverde de volgende Sneker aanval echter wel rendement op, want na een “Hereingabe” van Huitema gaf Freerk de Jong de bal voor op Wester en die is in dergelijke situaties een garantie voor een goal, zo ook deze keer (2-0).



​Trilogie

Niet alles wat de thuisclub aanraakte, veranderde in goud, want bij de volgende Sneker acties en bij neen tweetal hoekschoppen van Leon de Vries ontbrak de precisie. Die was na een half uur spelen echter “voll da”, toen Wester een fraaie actie doeltreffend afrondde. Vervolgens bleef de onvervalste hattrick van de spits uit, omdat bij een stiftje net de finesse ontbrak. Niet voor lang echter, want een paar minuten later wees arbiter Van Tuinen naar de stip en mocht Wester vanaf elf meter alsnog zijn trilogie voltooien.



Genoeg te genieten

Op dat moment was wel duidelijk dat ook Sneek Wit Zwart zijn trilogie zou voltooien, tenminste als we de titels van ZET EM in de vijfde en vierde klasse (mogen) meerekenen. De tweede helft had men dan ook net zo goed schriftelijk kunnen afdoen, al viel er ook in het tweede bedrijf genoeg te genieten. Dat begon al meteen na rust, toen De Jong zijn handtekening onder de vijfde treffer plaatste en toen Velds na een minuut of tien bij een vrije trap zijn befaamde linker aan het werk zette.



Tweede

De euforie over het halve dozijn duurde aan Sneker zijde echter net iets te lang, want niet lang na de “Wiederanpfiff” beroofde Dennis Speelman doelman Robert Jelsma van zijn clean sheet. Een paar minuten later herstelde De Jong na een mooie aanval de marge van zes weer en nog geen twee minuten daarna liet Harvey de Boer uit een corner eveneens zijn tweede van de middag noteren. Met nog een minuut of twintig op de klok maakte ook Oudehaske zijn tweede van de middag, toen een vrije trap van Joran Overwijk van richting werd veranderd en Jelsma daardoor op slag kansloos was.



Applaus

Met nog een dik kwartier op de klok klonk applaus voor invaller Dani Mohamad - hij verving Leon de Vries - want zijn treffer was de mooiste van de middag, al moest hij die eer even later bijna met een speler van Oudehaske delen toen een vrije trap buiten het bereik van Jelsma op de lat uiteen spatte. Daarbij bleef het applaus echter uit, maar dat klonk even later wel luid en duidelijk voor Jorn Wester, toen de topscorer met het fabelacchtige aantal van 36 treffers achter zijn naam naar de kant ging. Mede door die treffers waarvan de belangrijkste misschien wel de openingstreffer tegen concurrent Workum was, bleek Sneek Wit Zwart dit seizoen in de derde klasse A de sterkste en ging het belangrijkste kleinood na een ijzersterk slot van de competitie verdiend richting de Sneker prijzenkast.

Sneek Wit Zwart - Oudehaske 9-2 (4-0)

Doelpunten: `1-0 Harvey de Boer (12.), 2-0 Jorn Wester (22.), 3-0 Wester (31.), 4-0 Wester (45.-pen.), 5-0 Freerk de Jong (46.), 6-0 Alwin Velds (56.), 6-1 Dennis Speelman (58.), 7-1 De Jong (61.), 8-1 De Boer (63.), 8-2 Joran Overwijk (70.), 9-2 Dani Mohamad (75.)

Scheidsrechter: A. van Tuinen

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Alwin Velds, Sidney Veltkamp (64. Daniël Bennik), Thijs Goes, Joris Speelman (64. Joey Westerhof), Harvey de Boer, Leon de Vries (59. Dani Mohamad), Stefan Westhof (80. Robin Semplonius) Freerk de Jong, Jorn Wester (85. Joey Huitema) en Kevin Huitema