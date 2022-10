Sneek Wit Zwart voor eigen publiek opnieuw onderuit

SNEEK - Na de eerste seizoenszege op SC Joure hadden velen met een wit-zwart hart op eigen terrein toch op een succesvol vervolg gehoopt. Het liep aan de Molenkrite echter anders, want tegen het hoog staande SC Stiens ging de formatie van trainer Carlo Rietdijk ook in de tweede thuiswedstrijd van de jaargang 2022-2023 onderuit.

Voortvarend

Dat gebeurde op een middag die voor Sneek Wit Zwart dat het zonder Alwin Velds moest doen, nog wel voortvarend begon. In de achtste minuut zette Leon de Vries na een scrimmage namelijk al de openingstreffer op het bord. De thuisclub wist die voorsprong echter niet vast te houden, laat staan uit te breiden. Integendeel, na iets meer dan twintig minuten spelen bracht Fedde Akkerman de fusieclub van 2010 bij de andere fusieclub langszij.



​In het mes

Die gelijke stand werd uiteindelijk ook de ruststand, waarna de ploeg uit de Waterpoortstad bij het begin van de tweede helft opnieuw op een voortvarende start aandrong. Een tweede Sneker treffer bleef echter uit, waarna men kort achter elkaar twee keer in het mes liep. Eerst liet Gerrit Winkel na een goed en snel uitgevoerde tegenaanval de 1-2 noteren en amper vijf minuten later bracht Almer Hietkamp op vrijwel identieke wijze de derde Stienser treffer op het bord.



Aansluiting

Het Sneker antwoord liet echter niet lang op zich wachten, want binnen twee minuten verscheen de aansluitingstreffer van Thijs Goes op datzelfde bord en met nog bijna een half uur te gaan, kon het nog alle kanten en zeker die van de Snekers op. Die joegenmet een aantal verse krachten dan ook vol op de gelijkmaker en daarmee op een punt, maar gaven bij die jacht ook de nodige ruimte weg. Daarvan maakten de bezoekers op de valreep via Leo Valkema nog één keer gebruik en met die 2-4 werd de wedstrijd definitief beslist.



Met “die Endergebnis” eindigde ook het tweede competitie-optreden van Sneek Wit Zwart voor eigen publiek in mineur. De Snekers die komende zaterdag voor de beker in Twijzel tegen de lokale Ès Céé aantreden, hebben nu na vier duels vier punten achter hun naam staan en nemen daarmee actueel in de tweede klasse K de achtste plek in, terwijl SC Stiens met tien uit vier alleen aan kop gaat.

Sneek Wit Zwart - SC Stiens 2-4 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Leon de Vries (8.), 1-1 Fedde Akkerman (22.), 1-2 Gerrit Winkel (56.), 1-3 Almer Hietkamp (61.), 2-3 Thijs Goes (63.), 2-4 Leo Valkema (90.)

Scheidsrechter: M. Achammachi

Gele kaart: Freerk de Jong, Joey Westerhof, Thijs Goes (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Joris Speelman (Auke de Boer), Thijs Goes, Daniël Bennik, Joey Westerhof, Harvey de Boer (Nils Bruning), Leon de Vries. Arton Musliu (Joey Huitema), Freerk de Jong. Robin Semplonius (Stefan Westhof) en Kevin Huitema