Sneek Wit Zwart verliest het robbertje met Zeerobben

Aluminium

In het eerste kwartier had Zeerobben de meeste balcontacten, maar de ploeg van Henk Konings en Drewes Janssen kwam in die tijdspanne niet verder dan een inzet van Godert Attema​. Die verdween echter over het heiligdom van doelman Niels Kuperus die vervolgens zag dat zijn collega Theo Nota - ook al één met een Sneek Wit Zwart-verleden - aan de andere kant voormalig ploeggenoot Kevin Huitema van scoren afhield. Vijf minuten na die aanval stond Huitema aan de basis van de volgende mogelijkheid, doch het aluminium voorkwam dat Robin Semplonius evenals vorige week bij één van zijn eerste balcontacten doeltreffend was.



Brothers in arms

Nadat een inzet van Freerk de Jong bij de daaropvolgende hoekschop maar net naast de goal terecht kwam, moest trainer Carlo Rietdijk die het onder meer zonder Daniël Benniks, Harvey de Boer en Jan Dommerholt moest doen, noodgedwongen wisselen. Rechtsback Joris Speelman kon niet verder en werd vervangen door Nils Bruining. Daarmee waren beide Bruining Brothersin arms, doch meer dan een noemenswaardige actie van Patrick Amels leverde het wapengekletter in het resterende deel van de eerste helft niet op.



Counterploeg

Na de thee moest Kuperus zich bij het eerste gekletter - een vrije trap - strekken en niet veel later ontsnapte de goalie, toen een bal van Brent de Groot op de paal belandde en de al genoemde Amels in de rebound het Sneker doel op een haar na miste. In die fase en ook daarna had Sneek Wit Zwart het lastig en werd de ploeg meer en meer een counterploeg. De Sneker tegenstoten waren echter niet talrijk en leverden bovendien nauwelijks gevaar op. Dat bleef ook aan de andere kant achterwege, totdat zo’n beetje het laatste kwartier aanbrak.



Twee balcontacten twee treffers

Dat begon met David van der Pol voor Godert Attema en bij zo’n beetje zijn eerste balcontact brak de voormalige Sneek Wit Zwart'er op aangeven van Dylan Drent de ban (1-0). Nog geen vier minuten later - en we noteren Van der Pol’s tweede balcontact - lag de bal na een prachtige assist van opnieuw Drent opnieuw in het netje. Met twee balcontacten en twee treffers was de wedstrijd gespeeld, te meer omdat Sneek Wit Zwart in aanloop naar en na die goals in “het robbertje"weinig wist uit te richten.



Met die nederlaag daalden de Snekers weer tot onder de streep van de promotie-/degradatieduels. Bovendien kwamen twee concurrenten i.c. SC Leovardia en Workum dat komende zaterdag op Tinga de volgende opponent van Sneek Wit Zwart is, drie punten dichterbij en dat maakt dat de downstemming er ookniet vrolijker op.

Zeerobben - Sneek Wit Zwart 2-0 (0-0)

Doelpunten: 1-0 David van der Pol (74.), 2-0 Van der Pol (78.)

Scheidsrechter: N. Alberts

Gele kaart: Godert Attema (Zeerobben), Thijs Goes, Freerk de Jong (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Alwin Velds, Thijs Goes, Auke de Boer (76. Roy Vermaning), Joris Speelman (32. Nils Bruining), Leon de Vries, Jurre Speelman (58. Joey Huitema), Stefan Westhof, Harvey de Boer, Robin Semplonius, Kevin Huitema en Freerk de Jong

Bron: https://pengel.weebly.com